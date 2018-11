Le libéralisme n'est pas l'économie : c'est... une religion

“Je crois fondamentalement dans le marché, mais nous devons admettre qu’il ne fonctionne pas” : cette phrase extraordinaire a été prononcée le 18 novembre par Timothy D. Cook, successeur de Steve Jobs au poste de directeur général d’Apple…



► Chaque mot de sa phrase mérite examen. Elle pose que le marché est “fondamentalement” objet de foi : Tim Cook “croit dans le marché” tout-puissant (comme le Credo dit : “I believe in God the Father Almighty”) ; attitude propre à la religion, non à l’analyse économique. Le libéralisme n'est pas une science, c'est un culte... Mais Tim Cook constate aussi que le marché “ne fonctionne pas”. En conclura-t-il, comme les théologiens chrétiens, que la toute-puissance de ce dieu Marché – comme celle du Père (almighty) au sein de la Trinité – s’exprime non en termes de fonctionnel utilitaire mais de don gratuit ? Impossible, puisque le dieu Marché est celui de l’échange vénal ! Première impasse.

Deuxième impasse : c’est précisément dans le domaine de l’échange vénal, son exclusif domaine, que ce dieu objet de foi – le Marché – “ne fonctionne pas” selon Tim Cook. Du coup, la foi de ce patron dans le Marché paraît vouée à l’avis méprisant du prophète (1 Samuel 12 :21) sur les idoles : “Ces choses de néant…”

Le patron d’Apple a en effet de quoi s’inquiéter. Sur les marchés, les valeurs technologiques étaient en déroute au début de la semaine ; Apple a perdu un quart de sa valeur depuis le 3 octobre ; Tim Cook constate que les ventes d’iPhone piétinent et que la croissance a des limites, ce qui est une contradiction intenable – le concept néolibéral de Croissance impliquant que celle-ci soit illimitée.



Pour sa défense, il dira que sa phrase parle d’un dysfonctionnement du Marché non pas en général, mais en ce qui concerne les seuls GAFA. Mauvais argument. Car les GAFA étaient justement le stade suprême du néobéralisme ! Le business du virtuel numérique – censé croître de façon désormais illimitée – devait démoder l’économie réelle et ses limites : c’est en cela qu’il implémentait une disruption, comme on dit chez les commerciaux de La République en marche [*]. Or c'est cette utopie, censée résumer l'avenir, qui flageole devant les affres boursières d’Apple, d’Amazon (moins 27% depuis le début septembre), de Facebook (moins 40% depuis juillet) et d’Alphabet-Google (moins 1/5e), les quatre GAFA cumulant une perte de 979 milliards de dollars... On ne peut plus seriner aux citoyens que des réalités comme le chômage, ou l’asphyxie des villes moyennes, ne sont que transition vers un bonheur omniconnecté garanti par l’admirable puissance de géants d’outre-Atlantique, auxquels l’Elysée déroule des tapis rouges.

Pour nous chrétiens, c’est l’occasion de se souvenir des paroles concrètes et radicales de Jésus contre Mammon, et de prendre au sérieux ce que l’Eglise (notamment par les papes successifs) dit de l’idole Argent : en particulier Laudato Si', quand elle parle du mirage du tout-technologie.



__________