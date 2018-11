Vers une implosion politique et sociale ?

Les moins riches et les sinistrés, face au mépris des dominants :

Le jargon techno-commercial de la Macronie n’ayant pas prise sur les manifestants, c’est un idéologue désuet qui fournit à ce “nouveau monde” de quoi parler des gilets jaunes devant les caméras. Etrennée par BHL sur Twitter il y a deux jours, la réponse macroniste consiste donc à dire qu’on a de l’empathie envers la souffrance de ces braves gens, mais que leur aveuglement fait d’eux l’outil du camp du Mal : celui des Passions tristes, de l’Europhobie, et surtout de la Peste illibérale – expression signifiant que toute critique du système économique de l’école de Chicago est une peste, arme de guerre bactériologique (cf Plague as a Biological Weapon, JAMA n° 17, mai 2000). Y compris dans une guerre de métaphores...

Prétendre que l’on a devant soi, non des citoyens indignés mais les propagateurs d’une maladie ? Cette métaphore-là en dit long sur ceux qui l’utilisent : agents d’une classe sociale qui a fait sécession depuis trente ans, voyant désormais les moins riches et les sinistrés comme du lest à larguer. Cette opération de largage est appelée “nouveau monde” par la nouvelle bourgeoisie “décomplexée”, base de classe du macronisme ; les moins riches et les sinistrés découvrent ainsi que le politique n’est plus que l'engin du grand largage néolibéral.



Le système économique et financier ayant détruit la crédibilité du politique, notamment comme recours des moins riches et des sinistrés, ne nous étonnons pas de voir se répandre parmi ceux-ci “un discours antisystème extrêmement dur” – dit Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités à la Fondation Jean-Jaurès. Relisons son entretien au Monde du 21/11. Il donne objectivement tort à BHL et aux porte-voix de l’Elysée.

D’abord Camus constate que les gilets jaunes ne sont pas l’extrême droite : “La mobilisation ne m’a jamais semblé prendre un tour identitaire. Il n’y a pas eu de polarisation contre l’immigration. J’ai même trouvé que, sur beaucoup de barrages, il y avait une assez grande diversité…”

Il désigne les vraies raisons de la colère : “La gigantesque incertitude que la plupart de ces gens ont sur leur emploi, sur l’avenir de leurs enfants, sur la panne de l’ascenseur social… [Voilà] tous les ingrédients pour que s’installe une remise en cause de la légitimité du pouvoir…”

Macron est donc hors sujet : prétendre transposer le débat sur on ne sait quel terrain partisan, “progressistes” d’un côté, “nationalistes” de l’autre, est très artificiel ; “nous en sommes arrivés au point où, si le mécontentement continue, l’argument présidentiel contre la démocratie illibérale version Orban ou Salvini ne sera plus audible…”

Car la colère populaire est en-deçà et au-delà des postures partisanes : “Beaucoup de ces manifestants ne croient déjà plus en rien, même pas dans le RN ou même plus dans le vote tout court… Je me demande si le discours antisystème très présent n’est pas un signe indiquant que l’époque de Marine Le Pen et du RN est derrière nous. C’est peut-être le signe que nous sommes déjà passés à autre chose.” Camus voit juste sur le néo-lepénisme, réparti entre les obstinations de la tante et les poses de la nièce (suitée des amis de M. Beigbeder).

S’il en est ainsi, où va-t-on ? Camus prévoit “toute une série d’éruptions de mécontentement”, une multiplication des “signaux de décrochage”, une marée d’abstentionnisme aux prochaines élections.

Pour empêcher cette implosion sociale largement imputable à “la faillite de la politique d’aménagement du territoire” et au désespoir de villes petites et moyennes “désormais enclavées”, il faudrait, dit-il, des mesures concrètes : “arrêter de fermer les lignes secondaires de chemin de fer, cesser de fermer les services publics de proximité, repeupler les déserts médicaux…”

Mais si les lignes SNCF secondaires ferment, si des départements sont sans médecins, si des villes étouffent, s’il n’y a plus d’aménagement du territoire, c’est le résultat du choix de la fin du XXe siècle : la démission du politique au profit des intérêts privés, qui ne vont qu’au bankable et abandonnent le reste. Le macronisme n’est que le stade final de ce processus : loin d’être un commencement (une brand new start-up nation comme on dit à LREM), c'est un acte de liquidation.

Pour en sortir il faudrait une révolution. Je ne vois pas qui la propose. À part le pape dans son encyclique...