Jean-Marc Sauvé – vice-président honoraire du Conseil d’Etat – désignera et présidera la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Eglise de France

► À la suite de l’Assemblée plénière des évêques de France qui s’est réunie à Lourdes du 3 au 8 novembre 2018 et conformément aux décisions annoncées le 7 novembre, la Conférence des évêques de France a avancé dans la mise en place d’une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique depuis 1950, de comprendre les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires et de faire des préconisations, notamment en évaluant les mesures prises depuis les années 2000. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, a accepté de prendre la présidence de cette commission dont il aura la charge de désigner les membres. Mgr Georges Pontier, président de la CEF, et M. Jean-Marc Sauvé se rencontreront prochainement pour préciser les objectifs de cette commission et étudier les moyens nécessaires pour son bon fonctionnement. > Jean-Marc Sauvé, né en 1949, fut vice-président du Conseil d'État de 2005 à 2018 et 2018. Il en est vice-président honoraire depuis. Il préside le comité chargé d'évaluer les candidats aux fonctions de juge à la Cour de justice et au Tribunal de l'Union européenne. Il est également président de l'Institut français des sciences administratives (IFSA). Il a présidé l'Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne (ACA Europe) de 2012 à 2014.Il a été violemment attaqué par l'extrême droite en 2014 pour son approbation de "l'ordonnance Dieudonné" rendue par la section du contentieux du Conseil d'Etat.