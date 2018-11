Lutte contre la pédophilie : pourquoi le pape a suspendu le vote des évêques américains

Le pape François et le nonce (français) à Washington C'est pour amener le problématique épiscopat US à tenir compte des futures décisions du sommet mondial des épiscopats sur la protection de l'enfance, qui se tiendra en février au Vatican :

► Aux Etats-Unis et en France, nouvelle vague d’agitation sur le Net : sans chercher à connaître les raisons de la décision papale, les bergogliophobes et les cathophobes, si souvent alliés objectifs, invectivent une fois de plus François (pour des griefs contradictoires mais l’effet est le même).

En réalité, la décision du pape vient d'un souci d'universalité : il veut éviter que l’épiscopat US – en partie atteint par le syndrome isolationniste de la droite américaine – ne se vote des dispositions sur mesure, et ne se désolidarise ainsi par avance du sommet mondial des présidents de conférences épiscopales sur la protection de l’enfance qui se tiendra à Rome en février prochain.

La décision du pape François est judicieuse. Elle repose sur les informations américaines transmises par le nonce apostolique en poste à Washington : le Malouin Christophe Pierre [photo], nommé en 2016 à la place d’un personnage douteux : Carlo Maria Vigano devenu prête-nom de l’ultradroite comme deux ou trois autres nonces de sa génération... Mgr Pierre explique ainsi la décision papale de ne pas laisser l'Eglise US s'isoler, repli qui aboutirait à la voir réformée non par elle-même, mais sous la pression du Department of Justice : “Nous devons montrer que nous sommes capables de résoudre ces problèmes sans les abandonner à d’autres. Il peut y avoir chez certains [évêques] une tentation de laisser la responsabilité de réformes à d’autres que nous-mêmes, comme si nous n’étions plus capables de nous réformer, et comme si toute confiance devait être transféré à d’autres institutions [que l’Eglise].”

Pour chasser toute ambiguité, les évêques américains unis au pape (ils ne le sont pas tous) ont déclaré par la voix du cardinal de Chicago, Blase Cupich : “Afin d’être clairs sur nos positions et de le faire savoir au peuple catholique américain, nous pouvons néanmoins voter une contribution qui sera à la disposition du cardinal Di Nardo (président de la conférence épiscopale américaine) lorsqu’il ira au sommet romain de février.” Le cardinal Cupich a également proposé une session spéciale de l’assemblée des évêques américains, en mars, sur la question des abus sexuels, sans attendre la session ordinaire prévue pour le mois de juin.