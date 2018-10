Vous aimez Donald ? vous adorerez Nikki !

Portrait éloquent de la future présidente des Etats-Unis :

Mme Maréchal aura un nouveau modèle : c'est Nikki Haley, ex-ambassadrice de M. Trump à l'ONU, qui vient de démissionner (méthode éprouvée) pour préparer sa future trajectoire ascensionnelle vers la Maison Blanche. Sans doute pas en 2020, mais sûrement en 2024 ! Marie Bourreau (Le Monde 26/10) rappelle un précédent : "George H. Bush avait été nommé en 1973 ambassadeur aux Nations-Unies par le président Nixon. Deux ans plus tard, il démissionnait pour devenir président du parti républicain. En 1989, il était élu 41e président des Etats-Unis..." Cursus exemplaire dont Mme Haley se dispose à donner une version féminine.

"Elle dispose d'un capital politique énorme", nous dit la journaliste citant "un fin connaisseur de la vie politique américaine". Pensez donc : “femme dans une administration dominée par les hommes”, Mme Haley incarne ainsi tout ce qu'une femme peut aborder de neuf et d'humain : "Elle peut se vanter d'avoir défendu avec succès une posture offensive en Syrie, obtenu les sanctions les plus lourdes jamais votées contre Pyongyang... Sur la Russie elle a été d'une fermeté constante... C'est la même qui a critiqué les ONG oeuvrant en faveur des droits de l'homme, encouragé le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, le retrait de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens, de l'accord de Paris sur le climat, du Conseil des droits de l'homme de l'Unesco ; et, surtout, de l'accord sur le nucléaire iranien, fragilisant ainsi les bases d'un multilatéralisme déjà bien mal en point." Si l'on ajoute à cela que Mme Haley a dans sa poche le lobby évangélique et l'American Israel Public Affairs Committee, on constate l'extrême originalité de son profil politique aux Etats-Unis.

C'est vrai : en politique comme dans les multinationales, une femme, ça change tout !

But do WHAT ???