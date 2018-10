Logement social : la macronie veut le liquider...

…par idéologie libérale, quand le reste de l'Europe fait le contraire :

La presse économique découvre la crise du logement en Europe : dans toutes les grandes villes, les familles des classes moyennes sont chassées du centre vers les banlieues par la flambée démentielle des loyers, bien vue des gouvernements comme élément de la croissance. Selon le rapport (septembre 2018) de la Fédération européenne des prêteurs hypothécaires, les classes moyennes européennes sont guettées par le surendettement et renoncent à devenir propriétaires.

Contre la pression spéculative sur les loyers, la seule ligne de défense était le soutien des Etats au logement social. Mais l’UE s’y est opposée au nom du dogme libéral…. En Suède, par exemple, les bailleurs privés ont porté plainte à Bruxelles contre le parc public de logements sociaux municipaux : la Commission européenne a donc ordonné à la Suède – ainsi qu’aux Pays-Bas – de ne plus financer ce parc. Résultat : les municipalités ont cessé de bâtir des immeubles sociaux. Beaucoup de ceux-ci ont été vendus au privé, ce qui a fait flamber les loyers (c’était le but). Six fois plus de familles suédoises ont subi le manque de logement, et l’attente d’un logement social s’est démesurément allongée. Des phénomènes comparables se constataient en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Dans les grandes villes étaient alors menées “des réformes comme le retrait de l’investissement public ou la vente du parc social, dont on voit aujourd’hui les effets désastreux…” (Laurent Ghekiere, de la fédération française des HLM).

La crise de 2008 avait encore dramatisé la situation en paniquant les prêteurs et les gouvernements. Seule la France avait mieux tenu le choc : 100 000 logements sociaux par an continuaient à être construits, grâce à “l’épargne du Livret A qui alimentait les prêts de la Caisse des dépôts aux bailleurs sociaux” (Le Monde 26/10).

Ce que voyant, Bruxelles et les autres capitales d’Europe ont entrepris de virer de bord. Constatant les coûts sociaux ravageurs du mal-logement, la Commission met entre parenthèses son idéologie libérale et pousse à des investissements publics massifs. Theresa May et Angela Merkel lancent des plans de milliards d’euros…

C’est à ce moment que le clan Macron, se mettant ainsi en retard de vingt ans par rapport au reste de l’Europe, décide de casser le modèle français. La loi dite ELAN et le budget 2019 taxent à mort les bailleurs sociaux (1,5 milliard d’euros) pour qu’ils vendent leurs immeubles au privé. L’Elysée et Matignon ignorent que ce système dogmatique a déjà été essayé en Europe et que ses effets ont été néfastes. Est-ce cette ignorance que Jupiter appelle “innovation” ?