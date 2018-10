L'Evangile : "une programmation nouvelle de l'humain"

Quatre points cruciaux pour garder le vrai cap :

Nombre d'entre nous, catholiques français (ou brésiliens, etc), seraient moins tentés de sombrer dans la partisanerie s'ils connaissaient mieux leur propre foi chrétienne... et s'ils écoutaient ce que leur dit l'Eglise enseignante.

Ainsi l'archevêque de Paris, Mgr Aupetit, rappelait en juin dernier ces quatre points cruciaux :

► la fonction de l'Eglise – par la volonté de son fondateur le Christ – est d'être l'incubateur de l'homme nouveau : celui dont parle saint Paul, et qui doit se substituer à l'homme ancien (celui qui ne réagit qu'en termes de marquage du territoire et de contre-agressivité) ;



► le message évangélique est une nouvelle programmation pour l'humanité ;

► cette nouvelle programmation, nous avons à en être les témoins : en la vivant nous-même, et en coopérant avec tous ceux (quels qu'ils soient) que la Providence nous envoie ;



► la mission de l'Eglise est d'aider nos contemporains à rencontrer le Christ : une telle mission se réalise par attraction. Sommes nous "attractifs" ?

Quatre points cruciaux, oui, parce qu'ils interdisent le repli sur les réflexes du "vieil homme" : réflexes qui tendent à ressurgir en nous à toutes les étapes de l'histoire. Ainsi la nouvelle hérésie nationale-religieuse : elle se développe dans les esprits depuis cinq ou six ans de façon plus ou moins consciente (la chose dont on a le moins conscience étant sa nature hérétique)... C'est cette hérésie qui anime les plus violents des ennemis du pape François, ceux que décrivent ces jours-ci les articles d'observateurs comme Ariane Chemin (Le Monde 20/10) ou Eric Senanque (Le Point 18/10).

Les ennemis de François sont des cyniques sachant ce qu'ils font. Leurs suiveurs, en revanche, sont déboussolés et ne voient pas où on les mène. Ils disposent pourtant d'une boussole qui est la parole du Magistère de l'Eglise : son aiguille indique le seul pôle, qui est le service du Christ. Nous pouvons souvent dévier de ce cap ; dans ces cas-là, le sensus fidei devrait nous ramener dans l'axe de communion et de progression.

Que Dieu nous garde d'en dévier, et surtout d'imaginer que c'est notre déviance qui est la droite ligne ! L'essentiel est en jeu (Luc 12, 35-36) : "Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte..."