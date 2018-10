Vigano acte III : "un spectacle pathétique"

Vigano au dîner en l'honneur de McCarrick... (un an après les prétendues "sanctions"

Autopsie d’une imposture, par Michael S. Winters* (extraits) :

« On aurait pu croire que la réponse du cardinal Marc Ouellet (préfet – conservateur – de la congrégation des évêques), fustigeant l’archevêque Carlo Maria Vigano et qualifiant ses précédents textes de “coup monté politique”, aurait amené l’ex-nonce à réviser sa position. […] Ce n’a pas été le cas. Au lieu de ça, Vigano a ressurgi avec un troisième “témoignage”, et cette troisième fois n’a pas été la bonne. Il commence par son habituel auto-éloge, expliquant que sa voix est celle de la conscience et de l’anti-corruption. Il souligne que sa troisième épître paraît le jour des Martyrs nord-américains, et visiblement se présente comme victime d’une persécution comme il l’avait déjà fait lors des fameux Vatileaks.

Mais dans ce troisième laïus il révèle également, sans le vouloir et de façon inédite, ses véritables mobiles. Il écrit : “J’ai été accusé de créer la confusion et la division dans l’Eglise par mon témoignage. Peut-être cette accusation paraîtra-t-elle plausible à ceux qui croient qu’il n’y avait pas de confusion et de division avant août 2018. Mais des observateurs plus impartiaux seront conscients que ces deux choses abondaient depuis longtemps, ce qui est inévitable quand le successeur de Pierre se montre négligent dans l’exercice de sa mission principale qui est de confirmer ses frères dans la foi et la saine doctrine morale. Quand il exacerbe la crise par des déclarations contradictoires ou déconcertantes au sujet de cette doctrine, la confusion s’aggrave. Dès lors j’ai parlé.”

Il n’a donc pas parlé par souci des victimes des abus sexuels du clergé. Il a parlé parce qu’il n’aime pas l’approche théologique du pape, spécialement en théologie morale. Et Vigano se pense clairement en position de juger le pape. […]

Je présume que Vigano prend plaisir à être sous les feux de la rampe. Il agit comme un homme petit et aigre qui détruirait l’Eglise qu’il prétend aimer, plutôt que de la laisser conduire dans une direction qu’il désapprouve par des gens qu’il accuse. Autrement dit, il veut qu’on lui rende ses jouets. C’était le sens de ses lettres à Benoît en 2011. C’est le sens aujourd’hui de ses mensonges frénétiques déguisés en témoignages. Cet homme est devenu un spectacle pathétique.»

__________

* National Catholic Reporter, 26/10.