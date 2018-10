"Progressisme-Conservatisme" : tango absurde

« "Conservateurs" est un mot qui commence mal » :

La presse de ce matin nous explique que la campagne électorale des démocrates américains a fait le choix du “progressisme”. Que veut dire ce mot ? Simplement que les démocrates renouent avec la défense du social (qui était évidemment le cadet des soucis de Mme Clinton).En quoi défendre le social serait-il “progressiste” ? La presse serait bien en peine de le dire.

Le mot “progressiste” est en effet le parfum d’un vase vide : l’adjectif survit au substantif. Le dogme économico-politique du “Progrès” n’a vécu qu’un siècle et demi (1830-1980) avant de disparaître comme le bloc de l'Est, mais la classe politique continue à parler de “progressisme” parce que c’est un label. Que recouvre-t-il ? Au centre-gauche (Macron, Clinton), un mixed marketing de néolibéralisme et de nouvelles mœurs. Un peu plus à gauche, une nostalgie du social – et c’est apparemment le ton de la campagne démocrate aux USA. Mais personne, nulle part et depuis longtemps, ne croit plus que le développement du mode de production économique fasse avancer l’Histoire jusqu’à nous émanciper des aliénations, ce qui était l’axiome du Progrès ! Donc plus personne ne croit au Progrès, sauf les dingues qui voudraient, eux, sortir de l’humain, et pour cela transfèrent sur la Technologie ce que les utopistes d’antan projetaient sur l’Economie

Au mot “progressiste” on oppose classiquement un symétrique : le mot “conservatisme”. Il était ambigu dans les années 1980 : pendant que le conservatism reaganien inaugurait la déstabilisation néolibérale du monde, les idéologues de la Nouvelle Droite française importaient le vieil oxymore weimarien de Konservative revolution (Spengler, Jünger etc) et tentaient naïvement de l’injecter à la droite parisienne… qui regardait en fait du côté de Washington. D’où l’ambiguité qui n’allait plus cesser et qui domine aujourd’hui, de la droite à l’ultradroite, où l’on utilise les mots de l'utopie “révolutionnaire-conservatrice” pour orner des programmes toujours aussi libéraux ! Ce que symbolise la présence de M. Beigbeder aux côtés des groupuscules “identitaires”. Ou celle du pôle financier Tim Busch derrière le réseau Burke-Bannon, qui dissout l’intégrisme religieux dans un bain d'ultradroite à molécule néopaïenne.



Si le mot “conservatisme“ a repris des couleurs, c’est évidemment grâce à la loi Taubira et aux Manifs pour tous : les bonnes gens voulaient “conserver le mariage de toujours”, qu’ils voyaient mis en question par un camp politique invoquant le “progressisme”. Ce camp se disait socialiste. On allait donc “conserver le mariage” en se mettant sous l’égide de l'autre camp politique. Les bonnes gens ne voyaient pas que le nouveau “progressisme” consistait à se jeter dans les nouvelles mœurs pour masquer le ralliement du PS au néolibéralisme économique ; ni que les nouvelles mœurs étaient en fait un produit dérivé du néolibéralisme ; ni que le néolibéralisme était aussi l’idéologie de la droite politique, qui soutenait les bonnes gens comme la corde soutient le pendu.

En 2018 l’ambiguité continue à régner. Le boys* band de l’ex-jeune droite garde la pose, un peu crispée, du prétendu rebelle ami des banquiers. Le mot “conservatisme” continue à désigner la défense simultanée des valeurs et du système qui dissout les valeurs, et à danser un tango absurde avec le progressisme-bidon. Combien de temps encore ?

__________

* and girls.