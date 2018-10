2. L'arnaque au "progressisme"

De quoi le "progressisme" macronien est le nom :

Le Monde daté de demain met en parallèle le "progressisme" macronien et le "conservatisme" sauce Wauquiez. Peu à dire du second, dont l'idée de manoeuvre semble se réduire à rouler les cathos-droitistes comme l'avaient fait Sarkozy et Fillon... Plus substantielle : la page qui décortique le "progressisme" des macronistes, et que j'invite à lire intégralement dans le quotidien.

C'est en effet autour du "progressisme" que s'est tenu aujourd'hui, dans les Hauts-de-Seine, un séminaire visant à "clarifier le corpus idéologique" macronien. Maîtres d'oeuvre de ce brain storming, deux cerveaux de la macronie : le subtil Christophe Castaner et la pertinente Laetitia Avia, dont la dernière proposition de loi veut envoyer en correctionnelle tout citoyen ayant moqué un accent régional. Participants du brain storming : un think-tank libéral de gauche et un think-tank libéral de droite... Ne pouvaient donc en ressortir que des leitmotive libéraux : 1. "Placer la liberté au même niveau que l'égalité et réhabiliter la valeur travail comme outil d'émancipation individuelle" (en clair : abolition individualiste des solidarités sociales) ; 2. transférer la souveraineté à "l'Europe", dont la philosophie exclut la notion même de souveraineté.

Quelqu'un résume tout ça méchamment : "Autoriser la PMA et supprimer l'ISF, est-ce un progrès ?" ; la formule ferait mouche si elle ne venait pas d'Eric Woerth, notable libéral lui-même, donc mal placé pour brocarder le libéralisme des autres.



Interviewé par Le Monde, le politologue Jérôme Sainte-Marie pose un diagnostic que je partage pleinement : ce "progressisme" est l'idéologie de classe du "bloc social" (les élites financières et commerciales) qui a mis M. Macron au pouvoir... "Il correspond à une projection dans l'avenir débarrassée aussi bien des 'contraintes au développement capitaliste' que pouvait constituer la morale traditionnelle, chère à une partie de la droite, que des limites issues du mouvement ouvrier, chères à une partie de la gauche. C'est aussi un projet adapté au stade actuel d'un capitalisme à la fois mondialisé et financiarisé... [Ce "progressisme"] parle avant tout aux milieux aisés, aux gagnants de la mondialisation. Et très peu aux milieux populaires. Surtout, il dénote un optimisme très décalé avec ce que ressentent la majorité des Français..."

Sachant que l'électorat versaillais – considéré naguère par les médias comme l'un des bastions de la Manif pour tous – a voté Macron en 2017 à une majorité écrasante, on peut se demander si finalement la cloison entre la bourgeoisie postmoderne ("progressiste") et la bourgeoisie à l'ancienne ("conservatrice") est aussi étanche qu'on le croit, et si l'affrontement rêvé entre progressistes et conservateurs ne se résoud pas en éclats de rire lors des déjeuners de familles.