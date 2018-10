Lutte contre la pédophilie : l'Eglise doit "montrer l'exemple"

Mgr Blaquart, évêque d'Orléans : “un pionnier” (Libération 18/10)

Libération ce matin (il faut l'acheter) fait le point sur les responsabilités de l’Eglise – et explique pourquoi les évêques français ne s'opposent pas à l'idée d'une commission d'enquête extérieure :







Dès 2000 et l’affaire du père Bissey non-dénoncé par Mgr Pican (Bayeux), raconte Libération, la divulgation de la pédophilie de prêtres choque l’épiscopat français ; il “fait alors une déclaration solennelle, édicte des mesures, diffuse une brochure, enjoint à ses membres de signaler les cas à la justice.” Consigne inégalement suivie... En 2016 éclate à Lyon l’affaire des abus du père Preynat (années 1980) non-dénoncés par le cardinal Barbarin (archevêque de Lyon depuis 2002) quand il en fut informé en 2004. En 2008, à Orléans, Mgr Fort veut enterrer le dossier Castelet – il faudra attendre son successeur Mgr Blaquart pour que l’affaire soit transmise aux juges…

Ce type de situation s’est-il produit souvent en France ? C’est ce qu’établirait une commission d’enquête si les pouvoirs publics en créaient une. Mais le Sénat vient d’en repousser l’idée. Notant qu’aucun des évêques français ne s’oppose à l’éventualité d’une telle commission, Libération cite leur président Mgr Pontier (dans La Croix) : “Le regard extérieur nous aide et nous ne le redoutons plus comme nous avons pu le redouter par le passé”. Ou Mgr Crépy (Le Puy) : “L’Eglise ne s’oppose pas à ce que l’Etat se saisisse du dossier”. Plusieurs voix catholiques ajoutent que l’Eglise ne doit pas non plus devenir “le bouc émissaire” du drame de la pédophilie, qui touche aussi l’Education nationale etc... Certes, répond Libération dans son éditorial : “l’Eglise n’est pas la seule institution concernée, mais pourquoi ne montrerait-elle pas l’exemple ?” Question redoutable, s’il faut Libé pour rappeler aux catholiques la responsabilité spéciale de l'Eglise dans la société !

D’autant que ce quotidien donne la parole à Mgr Blaquart, le très bergoglien évêque d’Orléans : “En rencontrant les victimes, explique-t-il, j’ai découvert une gravité insoupçonnée qui s’inscrit au-delà de l’acte lui-même. Les abus subis marquent les victimes pour la vie, brisant tous les repères, les réduisant en miettes… Ces enfants abusés sont descendus dans l’abîme…” Citant le cas d’une petite fille aujourd’hui adulte ayant écrit un livre sur son drame, l’évêque souligne : “Le prêtre qui a abusé d’elle venait souvent dans la maison familiale. Elle a confié à ses parents ce qui s’est passé, ils ne l’ont pas crue et ils ont continué à recevoir le prêtre. D’autres victimes se sont adressées à des membres de l’Eglise, mais rien ne s’est passé. Il y a chez elles le sentiment terrible d’un abandon.” “Ce qui me guide, dit l'évêque, c’est que la vérité et la justice soient rendues aux personnes qui ont été abusées.”

Libération indique que Mgr Blaquart “appuie à 100 %” l’idée d’une commission d’enquête parce que son Eglise, pense-t-il, “a besoin de ce regard extérieur”. C’est la logique du pontificat et de la Lettre du pape François au peuple de Dieu : si le regard extérieur est devenu nécessaire, c'est que le "cléricalisme" (remplacer l'Evangile par l'illusion d'un pouvoir) aveugle une partie de l'institution.

Cette analyse révulse les ennemis “réacs” de François, recroquevillés dans une carapace de juridisme introverti et de déformation du sacré. Laissons-les méditer ceci : le prêtre d’Orléans, qui comparaîtra le 30 octobre en correctionnelle pour atteintes sexuelles sur mineurs, était spécialiste éminent du droit canon et aumônier de scouts d’Europe.





► Dans ce dossier de Libération, lire aussi la page d'entretien avec le psychiatre Roland Coutanceau qui explique (en clinicien) les causes et les manifestations de la pédophilie. Sur le cas des prêtres pédophiles, il constate : “Il y a parmi les prêtres des pédophiles qui se sont tournés vers l'Eglise pour de mauvaises raisons...” – "La chasteté et le célibat ne conduisent pas à la délinquance sexuelle. Ce ne sont pas des facteurs aggravants ou facilitants. La pédophilie, cette sexualité maudite, ne naît pas de ça..." – "Comme toutes les institutions confrontées à ce genre d'affaires, l'Eglise a voulu laver son linge sale en famille. Mais comme les autres, elle doit répondre à la justice des hommes. Ce que l'on pourrait conseiller à l'Eglise, c'est de parler vrai avec certains prêtres : beaucoup de gens parlent quand ils se sentent devinés...”