Saint Paul VI et saint Oscar Romero

La canonisation simultanée de Paul VI et de l’archevêque salvadorien Romero – assassiné en 1980 par l’oligarchie et la CIA – nous lance un avertissement solennel : ces deux nouveaux saints montrent la voie pour témoigner du Christ au XXIe siècle.





► Pape de juin 1963 à août 1978, ami de Maurice Zundel et de Jacques Maritain, Paul VI pilote le concile Vatican II dans quatre directions : rénover l’Eglise, re-concrétiser son rôle pour notre temps, appeler à l’unité des chrétiens (détruite par l’histoire), et donner de la substance aux relations avec le monde d’aujourd’hui. Après quoi il multiplie les initiatives d’avenir : de Jérusalem à l’Afrique et de New York à l’Amérique latine, il est premier pape – depuis Pie VII – à se rendre à l’étranger ; avec l’Ostpolitk et le dialogue Vatican-Moscou, il prend vingt ans d’avance sur l’effondrement de l’URSS ; avec l’encyclique Populorum progressio, il dépoussière et met à jour la pensée sociale catholique ; dans ses discours et ses lettres apostoliques, il jette les bases de l’écologie chrétienne [*] ; avec le document post-synodal Evangelii nuntiandi, il appelle tous les laïcs à vivre la foi pour s’en faire les diffuseurs :

« 41 – …Le témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d’évangélisation. “L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres — disions-Nous récemment à un groupe de laïcs — ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des témoins”. Saint Pierre l’exprimait bien lorsqu’il évoquait le spectacle d’une vie pure et respectueuse, “gagnant sans paroles même ceux qui refusent de croire à la Parole” C’est donc par sa conduite, par sa vie, que l’Eglise évangélisera tout d’abord le monde, c’est-à-dire par son témoignage vécu de fidélité au Seigneur Jésus, de pauvreté et détachement, de liberté face aux pouvoirs de ce monde : en un mot, de sainteté. »

Ce n’est qu’ainsi (souligne Paul VI au paragraphe 19 d’EN, que le témoignage chrétien pourra “atteindre et comme bouleverser par la force de l’Evangile les critères de jugement, les valeurs déterminantes, les points d’intérêt, les lignes de pensée, les sources inspiratrices et les modèles de vie de l’humanité, qui sont en contraste avec la Parole de Dieu et le dessein du salut. »

Le pape Montini s’attire néanmoins la haine d’une fraction des catholiques occidentaux. Tirant prétexte d’une réforme liturgique appliquée ici et là de façon brutale ou erronée, des réseaux en firent le prétexte d’une campagne réactionnaire globale, recyclage de vieilles idéologies politico-religieuses. L’Ostpolitk, en particulier, révulse ces esprits d’ultradroite rêvant encore de guerre sainte contre les Rouges… Archaïsme et fanatisme font toujours bon ménage : le réseau crible Paul VI d’attaques calomnieuses. On assiste à une mobilisation montiniophobe : prélats de Curie frustrés, aristocrates romains en folie, “vaticanistes” de presse, pamphlétaires… Obligé de surenchérir sans cesse, le réseau finit par fabriquer un fake à base (déjà) d’homosexualité : via l’affabulateur mondain Roger Peyrefitte et l’abbé-gourou (suspendu a divinis) Georges de Nantes, un prince romain lance une rumeur selon laquelle Montini archevêque de Milan aurait eu “une aventure avec un jeune acteur” ! Déjà les ingrédients de la campagne actuelle contre François, et déjà utilisés par le milieu intégriste… Mais dans le registre de l’abject, les désinformateurs de droite seront allés plus loin contre Paul VI.

“Les gestes de Paul VI balisent le pontificat de François”, souligne le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Paul VI est le pape le plus souvent cité dans les enseignements de François. Il est aussi le promoteur des assemblées consultatives d’évêques (synodes) dont François fait régulièrement usage. Intervenant pendant le synode sur la jeunesse, la canonisation de Paul VI s’accompagnera aussi de celle de Nunzio Sulprizio, jeune Italien du XIXe siècle que Paul VI avait béatifié en 1963 – pendant le concile – “avec la volonté de donner cette figure en exemple à la jeunesse pour le salut de cette société qui a besoin d’âmes fortes et intrépides”.

ps / La canonisation de Paul VI s’est attiré des commentaires grinçants dans la “droite catholique” française : que ce soit par idéologie ou par marketing, elle a décidément une manière non-chrétienne de se poser en catho.

[*] 16/XI/1970, pour le 25e anniversaire de la FAO : « Mais la mise en œuvre de ces possibilités techniques à un rythme accéléré ne va pas sans retentir dangereusement sur l’équilibre de notre milieu naturel, et la détérioration progressive de ce qu’il est convenu d’appeler l’environnement risque, sous l’effet des retombées de la civilisation industrielle, de conduire à une véritable catastrophe écologique. Déjà nous voyons se vicier l’air que nous respirons, se dégrader l’eau que nous buvons, se polluer les rivières, les lacs, voire les océans, jusqu’à faire craindre une véritable « mort biologique » dans un avenir rapproché, si des mesures énergiques ne sont sans retard courageusement adoptées et sévèrement mises en œuvre. »

1971, lettre apostolique Octogesima adveniens : « Brusquement l’homme en prend conscience : par une exploitation inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d’être à son tour la victime de cette dégradation. Non seulement l’environnement matériel devient une menace permanente : pollutions et déchets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur absolu ; mais c’est le cadre humain que l’homme ne maîtrise plus, créant ainsi pour demain un environnement qui pourra lui être intolérable. Problème social d’envergure qui regarde la famille humaine tout entière. »

Juin 1972, message pour l'ouverture de la conférence de l’ONU sur l’environnement à Stockholm : «Comment ignorer les déséquilibres provoqués dans la biosphère par l’exploitation désordonnée des réserves physiques de la planète, même dans le but de produire de l’utile, comme le gaspillage des ressources naturelles non renouvelables ; les pollutions du sol, de l’eau, de l’air et de l’espace avec leurs atteintes à la vie végétale et animale ? Tout ceci contribue à appauvrir et à détériorer l’environnement de l’homme au point, déclare-t-on, de menacer sa propre survie. Il faut enfin relever avec force le défi lancé à notre génération de dépasser les objectifs partiels et immédiats pour aménager aux hommes de demain une terre qui leur soit hospitalière.»

