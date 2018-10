Quand l'Obscur se déguise en Ange vengeur

Flyer évangélique brésilien Ce qui se passe au Brésil et en Ukraine montre les ravages exercés dans la religion par les diverses formes du national-populisme :

► Rio de Janeiro – La plupart des "dénominations" évangéliques ont jeté le masque : elles soutiennent à 100% le candidat national-populiste Jaïr Bolsonaro, dont le programme de guerre civile et de privatisation à outrance ressemble (disent ses opposants) "à du Trump appliqué par Duterte". Dans une note du 6/10 je constatais :

<< Bolsonaro veut donner aux fazendeiros, grands propriétaires terriens devenus agro-industriels, le moyen légal d'équiper des armées privées afin de liquider les 'Paysans sans terre'... (Ceux-ci ne cessant de réclamer la réforme agraire, promise faussement par Lula avant que Mme Rousseff ne déclare "terrorisme" leurs manifestations). La guerre civile contre les Paysans sans terre n'ayant jusqu'à présent fait que 2000 morts, Bolsonaro souhaite que l'on soit plus radical : "Nous allons donner des fusils aux propriétaires ruraux", annonce-t-il entre deux gémissements surjoués à la télévision [2]. Il promet également d'autoriser sans frein tous les pesticides, et de déréglementer la déforestation agro-industrielle de l'Amazone : "Pas un centimètre de plus pour les Indiens !" Les grands propriétaires se sentent "les coudées franches pour faire ce qu'ils voudront", s'inquiète le P. Paulo Santos, de la Commission pastorale de la terre à la Conférence des évêques du Brésil [3]... La vraie nature de Bolsonaro est en effet de servir la banca ruralista : le lobby de l'agro-business qui contrôle 45 % des parlementaires brésiliens. Ce groupe d'intérêts n'a cessé de monter en puissance depuis dix ans ; il voit maintenant en Bolsonaro son outil présidentiel. Et ça ne s'arrête pas au monde agricole. Le "populiste de droite" est en réalité le candidat des marchés, désormais flanqué d'un conseiller économique ultralibéral affiché, Paulo Guedes. D'où sa promesse de privatiser tous les secteurs encore publics, ce qui crée une euphorie inédite à la Bourse de São Paulo... >>



Pourquoi les dénominations pentecôtistes et baptistes sont-elles acquises à Bolsonaro ? Réponse (Le Monde 6/10) de Robson Rodovalho, leader de "l'Eglise Sara Nossa Terra" : "Il y a unanimité sur le fait que Bolsonaro est le seul candidat de la vie, de la famille de l'économie libérale !" Que vient faire "l'économie libérale" avec "la vie" et "la famille", alors que partout dans le monde le néolibéralisme a produit les avancées sociétales ? Cela vient des liens étroits entre l'évangélisme brésilien et la Religious Right des Etats-Unis, pour laquelle "Jésus était un capitaliste". Sachant que ce courant nord-américain a déclenché une guerre sale contre François "le pape socialiste", et que les évangéliques brésiliens hypnotisent une fraction du catholicisme français, on voit pourquoi cette fraction relaie aujourd'hui la guerre contre le pape auquel elle devrait être loyale par nature, mais dont elle se détourne – notamment par idéologie économique. La force inique de l'Argent est déchaînée contre le successeur de Pierre et se déguise en courant spirituel... C'est l'heure de relire l'Apocalypse de Jean au chapitre 13, qui évoque l'instant métaphysique où personne ne pourra "acheter ni vendre" sans avoir "la marque, c'est-à-dire le nom de la Bête ou le nombre de son nom" : "Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la Bête, dit le livre, car c'est un nombre d'homme."



► Kiev. C'est le grand schisme des Slaves ! Le jeudi 11 octobre, un synode réuni à Istanbul par le patriarche "de Constantinople" – rival symbolique du patriarche de Moscou – prend l'Eglise orthodoxe d'Ukraine sous son obédience canonique et la reconnaît comme autocéphale, c'est-à-dire indépendante du patriarcat de Moscou dont elle faisait canoniquement partie. C'est le triomphe d'un personnage politique sulfureux : l'évêque Philarète, patriarche autoproclamé de Kiev jusqu'à son excommunication en 1997 pour attitude schismatique (déjà). Philarète avait commencé sa carrière ecclésiastique dans le patriarcat de Moscou, comme agent du Kremlin ; l'empire soviétique vacillant, il s'était inféodé aux nationalistes ukrainiens ; le nationalisme ne cessant de s'enfiévrer avec la guerre du Donbass, Philarète en était devenu la figure de proue spirituelle : un symétrique religieux des chefs de milices qui exaltaient "le Sang et le Sol d'Ukraine".

Applaudissant le schisme du 11 octobre, le président ukrainien Porochenko l'a présenté comme un acte de guerre "contre l'impérialisme de Moscou". Deux mois plus tôt il avait appelé au schisme, en expliquant sans fard que ce serait le complément religieux "de notre lutte nationale et de notre volonté d'intégrer l'OTAN"... Depuis 48 heures les villes d'Ukraine s'ornent de grandes affiches associant la nouvelle Eglise autocéphale au nationalisme d'Etat, avec ce slogan sans équivoque : "une Armée – une Langue – une Foi".

Le monde orthodoxe est morcelé par l'histoire. Nombre d'Eglises autocéphales sont nées de l'écroulement de l'empire ottoman. D'autres, de l'écroulement de l'empire soviétique : le schisme de Kiev en est l'exemple le plus récent, et le plus considérable puisqu'il pourrait priver le patriarcat de Moscou de 40 % de ses paroisses. Mais les choses ne se passeront pas facilement : hier les milices nationalistes ukrainiennes parlaient de s'emparer du siège du métropolite, qui se trouve être au monastère des Laures de Kiev, haut-lieu de l'orthodoxie slave remontant au XIe siècle ! "Des gens descendront dans la rue pour défendre leur sanctuaire", répliquait le patriarcat de Moscou, comparant le nouveau schisme à celui de 1054 qui brisa l'unité entre Orient et Occident...

Ce désastre religieux ne vient pas de la religion, mais des vieilles forces obscures du Blut und Boden (le couple "sang-et-sol" des idéologies national-populistes).

Leçon de ces actualités : le bolsonarisme de trop de chrétiens brésiliens, ou le schisme de Kiev, sont deux exemples de fourvoiement blasphématoire. Que le blasphème soit dicté par l'Argent (via l'hérésie consumériste de "l'Evangile de la prospérité") ou qu'il le soit par le culte du Sang, il ne peut qu'effrayer des consciences droites et tourner leurs regards vers le successeur de Pierre : attaqué à la fois par les serviteurs de l'Argent et par les idolâtres du Sang, le pape François montre le chemin du Christ.