Le pape François, le courage et l'avenir

Sa phrase dérangeante sur l'avortement fait un bruit considérable auprès des médias et rouvre des pistes de réflexion inattendues :

Comme le soulignait Bernard Lecomte ce matin à Europe 1, le pape argentin s'exprime sur tous les sujets controversés avec la pugnacité d'un homme de Buenos-Aires – même si les médias font plus écho à sa petite phrase sur l'avortement qu'à ses critiques radicales du néolibéralisme économique.

C'est en effet la première fois qu'une catéchèse pontificale soulève l'intérêt massif des radios et télévisions. Comme le disait de son côté Vincent Neymon (vice-porte-parole des évêques français) à France Info, le pape est dans son rôle en rappelant l'enjeu de toute atteinte à la vie humaine. Sa formule sur le "tueur à gage" est-elle aussi "choquante" que le disent les journalistes ? Un peu moins en italien (sicario) qu'en français, mais l'effet de choc est bien celui que François voulait produire : remettre au centre du débat la question éthique... que nos "comités d'éthique" s'emploient à reléguer dans les coulisses, comme si l'IVG n'était qu'un sujet technique. Vincent Neymon fait également remarquer un processus d'inversion morale : quarante ans après la loi Veil qui se voulait restrictive, l'IVG n'est plus vue comme un simple droit mais comme un bien à promouvoir : ce qui ouvre des abîmes de réflexion sur l'état mental de notre société.

Les journalistes peinent à comprendre comment la pensée catholique peut objecter quelque chose au "libre choix" de la femme. Leur incompréhension est logique : le climat néolibéral supprime toute autre dimension que celle du "libre choix", et restreint la "liberté" au fait de "n'écouter que soi" comme disent les publicités télévisées. Cette idée faussement simple cache souvent à l'individu des enjeux graves qui engagent – à travers "soi" – d'autres que "soi". On le voit dans le domaine économique et social. Selon l'Eglise catholique on le voit aussi dans le domaine éthique, quand la société pousse à supprimer la vie ou à la transmettre d'une façon qui peut déséquilibrer le destin de l'enfant... C'est tout le débat de la PMA ; et François vient de rappeler que c'est aussi le problème de l'IVG, même si le simple fait d'évoquer ce problème devient illégal dans nos sociétés. Notre pape est un homme de courage.

La retentissante formule du pape hier faisait partie d'un développement général (sur le Tu ne tueras point), inclus dans le programme d'une catéchèse hebdomadaire... Néanmoins les journalistes s'étonnent : comment François, "progressiste" dans certains domaines, l'est-il aussi peu en matière d'avortement ? Personne ne se demande si le mot "progressiste" convient, et ce qu'il peut bien recouvrir ! Se le demander serait pourtant utile.

Le "progressisme" aujourd'hui est un mélange de permissivité individualiste en matière de moeurs et de dérégulation individualiste en matière d'argent. Ces deux matières dérivent l'une de l'autre depuis la prise du pouvoir néolibérale, souligne le professeur américain Mark Lilla. Dans son livre La gauche identitaire*, il analyse ce qui tient désormais lieu d'identité à la "gauche" (voire à toute la classe politique) : l'individualisme sociétal, dit Lilla, est "un pendant parfait à l'individualisme économique" ; "le nouveau moi identitaire ["identité" au sens néolibéral individualiste] se trouve très à l'aise avec le moi néolibéral parce que ni l'un ni l'autre n'ont cure d'un républicanisme ringard et désuet". Nous sommes devenus, explique-t-il, "une société bourgeoise hyper-individualiste, matériellement et culturellement. Presque tous les sentiments, croyances et autres idées qui jusqu'alors mettaient en sourdine la sempiternelle exigence de toujours plus d'autonomie individuelle, [se sont] évaporés..."

S'il existe une voie de salut, Lilla la place dans ce qu'il nomme le "républicanisme" (rien à voir avec le parti républicain) : autrement dit, la reconnaissance d'un bien commun et de solidarités extérieures à l'individu, seuls capables de réinventer une société digne de ce nom.

On peut d'une certaine façon comparer ce "républicanisme" à la vision de l'existence proposée par la catéchèse de François : elle aussi appelle l'individu à sortir de son égocentrisme pour retrouver des dimensions vitales, et cette pensée chrétienne converge avec la pensée séculière de gens comme l'essayiste de gauche américain. C'est une piste d'avenir.

__________

* Stock 2018.