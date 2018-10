Ces businessmen US qui voudraient prendre le contrôle de l'Eglise catholique

Invoquant la (très réelle) crise des abus sexuels, un réseau d'hommes d'affaires américains prétend placer sous son contrôle les cardinaux du monde. Ce serait suspect même s'il s'agissait vraiment de moralité. Mais ne s'agit-il pas aussi de politique américaine, avec visées sur le prochain conclave ?



La guerre américaine contre le pape argentin a commencé dès le début du pontificat, après le premier discours de François critiquant le capitalisme ultralibéral. Puissamment financés, les médias de la "Religious Right" – dont la télé hypercatho EWTN – se déchaînèrent aussitôt contre ce pape "socialiste" et même "pur marxiste". Les attaques n'allaient plus cesser... C'est un média catholique appartenant au réseau EWTN qui allait lancer, en août dernier, le pamphlet signé Vigano exigeant la démission de François.

Mais le scandale Vigano n'était que le coup d'envoi d'une opération de grande envergure, inédite à l'époque moderne et ambitionnant de faire passer le catholicisme sous le contrôle d'une puissance temporelle : en l'occurrence la droite d'affaires américaine. Tout se passe désormais comme si ce milieu s'en croyait capable !

D'où deux événements révélateurs, fin septembre et début octobre.

1. Le 30 septembre à Washington, le projet Red Hat Report a été annoncé lors d'un symposium pour “une nouvelle gouvernance de l’Eglise” (tenu sur le campus de la Catholic University of America). Il s'agit d'une opération de déstabilisation dans l'Eglise : déstabilisation assumée comme telle par ses concepteurs américains ! Financé à une hauteur escomptée d’un million de dollars, le projet Red Hat est dirigé par un comité d'universitaires catholiques et de businessmen trumpistes. Son managing editor est un nommé Philip Nielsen, executive director du lobby pour une ‘nouvelle gouvernance de l’Eglise’, jusqu’ici directeur de recherches d’un Center for Evangelical Catholicism.

Voici la stratégie du projet Red Hat Report : le comité va former une task force d'anciens agents du FBI (pour la technique) et de militants (pour l'idéologie), répartis en équipes de six et chargés d'aller "investiguer" chaque cardinal à travers le monde. On pense à un film de Coppola : Gene Hackman dans Conversation secrète (1974, photo ci-dessus) ! Les remontées de ce big data seront mises en forme par un desk de quarante membres qui classera chaque cardinal dans l’une de ces trois catégories : 1. culpabilité grave, 2. accusations crédibles, 3. clean... Les accusations seront fixées “selon les indications des meilleurs experts » : après quoi elles seront balancées simultanément à tous les médias et réseaux sociaux. C'est ce que le comité de Washington appelle "un blitz médiatique" ("media blitz"), parce que l'opération se présente comme un bombardement.

Ce "blitz" a pour objectif allégué de dénoncer les "corrompus", ce qui est censé plaire aux catholiques indignés par le scandale pédophile.. Mais les businessmen trumpistes qui mènent le projet ont aussi dans leur collimateur (aux Etats-Unis et ailleurs) les cardinaux unis au pape et qui suivent sa ligne géopolitique et socio-économique : celle que la Religious Right dénonce avec fureur depuis cinq ans. L'habileté du projet Red Hat pourrait consister à masquer une chasse aux sorcières politique sous des allégations morales en assimilant les amis du pape à "des corrompus" : opération déjà largement commencée, ne serait-ce que dans le pamphlet Vigano.

Un indice supplémentaire est apporté par la hâte avec laquelle Nielsen et son groupe ont effacé de leur programme l'allusion (qu'il contenait initialement) au prochain conclave. Car le lien se fait de lui-même : supprimer certains cardinaux mal vus des intérêts US, aurait pour résultat d'élire "a better pope" ! De la présentation powerpoint du projet, l'un des participants à la réunion du 30 septembre rapporte cette punchline : “Si nous avions eu le Red Hat Report il n’y aurait pas de pape François aujourd’hui“.

En tout cas ces gens ont les moyens de leurs prétentions. Le management du “blitz médiatique” sera confié à un universitaire américain nommé Jacob Fareed Imam, désormais development director du projet à Washington ; comme Nielsen et le reste de l'équipe, ce dernier a quitté son job actuel pour le Red Hat Report. Et le projet ne s’en tient pas aux cardinaux : s’il se développe financièrement comme prévu, et une fois un pape US friendly installé à Rome, le 'Comité pour une nouvelle gouvernance de l'Eglise' compte devenir permanent et étendre son contrôle aux évêques.

C'est l'irréalisme, la mégalomanie, la paranoïa et le délire d'espionnage technologique qui caractérisent une certaine mentalité d'outre-Atlantique : par exemple celle des irresponsables qui déclenchèrent la guerre du Vietnam en 1963, ou celle d'Irak en 2003, sur la base de distorsions mentales et d'analyses fausses. Mais ici nous avons affaire à des gens qui se disent catholiques tout en "pensant" et agissant de façon non-catholique ; des gens qui disent agir pour le bien de l'Eglise universelle mais ne servent que l'America first. L'aveuglement trumpien transposé dans l'ecclésial.

Tim Busch. Les immobilistes se prétendant partisans d'une "réforme"...



2. Les 1er et 2 octobre, à Washington aussi, une autre réunion prétendant vouloir une “authentique réforme de l'Eglise” était organisée par Timothy Busch : le milliardaire cofondateur du lobby Napa Institute, ce mélange contre-nature de "catholicisme" et d'idéologie économique libertarienne. Le 2 octobre, devant une assistance de 250 personnes composée d'hommes d'affaires du Napa et d'ecclésiastiques en quête de donateurs, M Busch n’a pas hésité à proclamer : “Nous allons restaurer l’Eglise dans sa sainteté” et cela “sans tenir compte du droit canon”. Ce qu’il appelle “restaurer l’Eglise dans sa sainteté” est d’ailleurs singulier à nos yeux d’Européens : “Je respecte prêtres et évêques dans la mesure où ils se conforment au comportement du business ordinaire”, explique-t-il... En dépit de la présence de trois prélats dont le cardinal Müller (inévitable dans ces milieux), le climat de la réunion était hostile au pape : les participants ont estimé que son autorité était “grandement ternie” grâce à l'opération Vigano, et M. Busch a déclaré à propos de l’ex-nonce demandant la démission du pape : “Vigano nous a tracé la voie. Nous devons la suivre et faire avancer les choses dans cette direction.”

Il y a des affinités entre M. Busch et le président Trump : la grossièreté mentale, le manque de culture et d'informations sur tout ce qui n'est pas l'Argent, et la certitude que l'Amérique doit : a) ne penser qu'à elle, b) régenter néanmoins le rest of the world, c) par la méthode du bras de fer. Appliqué à la politique mondiale, c'est le chaos trumpien. Appliqué à la religion, c'est M. Busch voulant aligner l'Eglise du Christ sur "le comportement du business ordinaire".

Reste une différence. Il n'y a pas de fourberie dans M. Trump. Il y en a beaucoup chez M. Busch, chez M. Nielsen, et chez les aboyeurs intégristes d'EWTN avec leur marionnette Vigano et leurs clones à Paris (hélas). La fourberie de ces gens consiste à se prétendre partisans de "changements dans l'Eglise"... alors que leur idée fixe est de faire élire un pape immobiliste, voire rétrograde et partisan d'une Eglise-bunker ; et pour cela, de renverser le pape François qui – lui – préconise de grands changements dans l'Eglise pour que ce siècle découvre le Christ.



L'un des participants de la réunion du 2 octobre a lancé : “Ce n’est pas une crise, c’est une guerre et nous devons la mener.” Une guerre sale se prépare en effet dans l'Eglise ; c'est l'agression d'une certaine Amérique contre le pape François et le peuple des catholiques loyaux. Cette agression ne manquera pas de supplétifs dans les rangs du catholicisme français et de ceux qui s'en prétendent les amis (avec de tels amis on n'a pas besoin d'ennemis). Il faudra leur tenir tête. Décidés à marcher avec le successeur de Pierre, nous parlerons fort et clair : avec mesure, mais nettement. C'est le devoir des Christifideles laici.