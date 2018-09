Vers la réforme catholique nécessaire

Ma chronique de Radio Espérance (Auvergne / Rhône-Alpes) :

<< Bonjour à tous. Le mouvement est lancé : en février 2019, à Rome, le pape François va réunir les présidents des conférences épiscopales du monde entier sur la question de la protection des mineurs. Commentaire du cardinal O’Malley, capucin, archevêque de Boston et pilier du combat contre les abus sexuels dans le clergé : « Ce combat est la priorité. Si l’Eglise se révélait incapable de répondre de tout son cœur à cette question et d’en faire une priorité, toutes nos autres activités évangélisatrices, caritatives et éducatrices en seraient touchées. »

L’annonce de cette réunion exceptionnelle de février prochain ne peut avoir qu’un seul sens : renforcer considérablement les mesures déjà prises, et (à partir de l’action pour éradiquer la pédophilie) commencer à concrétiser dans toute l’Eglise la réforme radicale à laquelle le pape appelle dans sa Lettre au peuple de Dieu, actuellement diffusée dans les diocèses français.

Quelle réforme, et en quoi radicale ? La lettre du pape a surpris le public, y compris catholique, en rattachant tous les abus (et au premier chef les abus sexuels) à un défaut central, qu’il a appelé « le cléricalisme ». C’est-à-dire la déviance qui tendrait à détourner une partie du clergé vers le culte de son propre pouvoir (et la complaisance envers les pouvoirs séculiers) : ce qui dénaturerait les destins de prêtres, d’évêques et de cardinaux en les détournant du pur et simple service de l’Evangile.

Ce diagnostic, répétons-le, est posé par le successeur de saint Pierre. Il vise en profondeur le mystère d’iniquité dont souffre notre Eglise. Il concerne les laïcs autant que les prêtres. Et il ouvre le chantier redoutable de la réforme de l’Eglise : chantier qui sera comparable à ce que fut celui du concile de Trente pour dégager le catholicisme des ornières de la décadence de la fin du Moyen-Age ; une décadence qui déjà portait la marque du cléricalisme, sous d’autres formes qu’à l’époque moderne.

Il devient donc visible que l’Eglise agit, contrairement à ce que s’obstinent à répéter les ennemis du pape François – ennemis qui, d’ailleurs, viennent de milieux hostiles à tout changement dans l’Eglise : ce qui n’est pas le moindre des paradoxes.

Le conseil pontifical, surnommé « C 9 », annonce par ailleurs qu’il va publier le dossier factuel de la sinistre affaire McCarrick, dont les ennemis du pape avaient vouloir se servir pour exiger sa démission ; soutenus en cela, hélas, par une fraction aveugle des commentateurs considérés comme catholiques, aux USA et en France.

En Irlande, le pape François parlant des abus sexuels a dit sa volonté d’ « un plus grand engagement pour éliminer ce fléau dans l’Église, quel qu’en soit le prix moral et le prix de souffrances ». Ce prix sera élevé, constate le journal La Croix. C’est exact. Mais l’enjeu est immense. Il ne s’agit pas de sauver notre confort moral : il s’agit de redonner ses chances à l’évangélisation au XXIe siècle. A la semaine prochaine. >>