Le cardinal Burke, Steve Bannon et leur "Occident"

Qui dira encore que le lobby anti-François n’est pas politique et n’a rien à voir avec l’ultra-droite US ? Voilà ce qui se passe en Italie :







Le cardinal Raymond Leo Burke, proche de l’ex-nonce Vigano [1] et figure emblématique du lobby anti-François, préside notamment le comité de patronage d’un office privé nommé Institut Dignitatis Humanae et “basé dans un monastère non loin de Rome” (Reuters). Le cardinal vient d’annoncer que le “leading role” de cet “institut” sera désormais assumé par… Steve Bannon, l’ex-âme damnée extrémiste de Donald Trump. Selon le cardinal Burke, le rôle de Bannon visera à “promouvoir un certain nombre de projets qui devraient contribuer de façon décisive à la défense de ce que l’on appelait la chrétienté”. Très discutable aujourd’hui, cette notion de chrétienté a pour synonyme (dans la nouvelle rhétorique de l’institut) : “Occident judéo-chrétien”. M. Bannon aura la direction d’un programme de formation destiné aux “activistes politiques catholiques conservateurs”. Voyant large, il imagine accueillir au monastère des sessions de “trois cents participants”.

Rappelons qui est M. Bannon : agitateur ultra aux Etats-Unis, président (2012-2016) du site de la nouvelle extrême droite US Breitbart News (financé par le milliardaire Mercer), directeur de campagne de Trump en 2016, lié à la société Cambridge Analytica (le scandale Facebook), chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche mais limogé en 2017 pour extrémisme trop tapageur [2], M. Bannon est une synthèse. Xénophobe flirtant avec les thèses racialistes… Climato-négationniste acharné (il a convaincu Trump de torpiller les accords de Paris)… Proche des sociétés paramilitaires de guerres privées pour la “défense des intérêts américains dans les zones de conflits”...

Sur le terrain catholique, M. Bannon – plusieurs fois divorcé – appartient à la frange extrême et quasi-schismatique de la droite. Il clame que le clergé “soutient l’immigration par intérêt économique pour remplir ses églises” (propos qualifié d' "absurde et insultant" par le cardinal Dolan)... Il exècre le pape François pour la même raison et marche avec la droite catholique US contre “le socialisme papal” : c’est ce même milieu qui a orchestré l’opération Vigano (cf ici la série de notes de blog sur ce sujet).

Évincé de la Maison Blanche par Trump, et de Breitbart News par le milliardaire Mercer, M. Bannon cherche à devenir agitateur international. Il veut donc s’implanter en Europe comme une sorte d’anti-Soros. Pour ce faire, il installe à Bruxelles une organisation baptisée “le Mouvement”, et dit vouloir soutenir tous les partis d’extrême droite aux élections européennes de 2019. Fêté par Marine Le Pen il y a quelques mois, fervent de Marion Maréchal, mais ignorant des réalités européennes, il n’a trouvé de vrai point de chute que dans un milieu encore plus hors-sol que lui : l’ultra-droite catholique anti-François. D’où son apparition aux côtés de Raymond Leo Burke, caricature de prélat digne d’une BD cathophobe.

Cette affaire illustre la dérive idéologique grave d’un secteur du catholicisme occidental, qui s’éloigne de plus en plus de la doctrine sociale de l’Eglise – même et surtout quand il s’en réclame.

Elle révèle aussi la dégénérescence d’organismes catholiques sains à l’origine, mais touchés par cette gangrène. Ainsi l’institut Dignitatis Humanae : fondé à l’origine dans l’orbite de Rocco Buttiglione (ami de Jean-Paul II et cofondateur de Communion & libération) pour défendre l’anthropologie catholique, il tombe aujourd’hui aux mains d’une incontrôlable mafia politico-religieuse, bénie par un cardinal que sa haine personnelle envers le pape a déjà engagé dans plusieurs aventures. Interrogé à ce sujet par Reuters, Buttiglione répond : “Je suis un catholique et je marche avec le pape.”

[1] voir dans notre blog la photo publiée le 3/09.



[2] Il était l’auteur de la déclaration de Trump attribuant “aux deux camps en présence” à Charlottesville (12 août 2017) la responsabilité du meurtre d’une manifestante par un néo-nazi déclaré.