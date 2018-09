Du Mont des Cats, je rapporte ces cinq citations de son abbé dom André Louf (1929-2010) dont la devise abbatiale était la formule de Cîteaux Cum Christo paupere, "avec le Christ pauvre" :

« Une redécouverte de la pratique du discernement, qui soit fidèle à la Tradition, mais qui tienne compte aussi de l'affinement des sensibilités et des psychologies modernes, pourrait être décisive pour l'avenir de la foi au XXIe siècle. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de la transmission de la vie, et de la vie même de Dieu. » (2002)

« S'il est correctement exercé, l'art du discernement spirituel se révèle infiniment plus exigeant que n'importe quelle loi ou observance. Il vise à libérer et à écouter en chacun l'exigence intérieure qui est celle de l'Esprit Saint, jamais liée ni épuisée par quelque loi ou règlement... Nous aurons un besoin sans cesse grandissant de croyants qui soient experts dans le détection des plus subtiles motions de la grâce. » (1992)

« Tous nous sommes conduits par l'Esprit Saint, à chaque instant de notre vie, et tous nous devrions être en mesure de le 'sentir' et de nous en rendre compte. C'est une des prérogatives de tout baptisé. Il est vrai qu'on en parle si peu dans l'Eglise aujourd'hui... » (1987)

« La vie monastique ne peut être réduite à un programme, encore moins à un idéal ou un règlement. Elle est un appel en notre coeur, un irrésistible attrait qui nous lance sur le chemin à la rencontre de Dieu qui nous a touchés. Les structures ont toujours tendance à absorber l'essentiel. Une purification est sans cesse nécessaire. Il faut avouer que l'aggiornamento nous a souvent purifiés de force. Tant mieux, surtout pour la vie monastique qui gagne à être réduite à sa plus simple expression. N'est-elle pas elle-même, précisément, la plus simple expression des choses, de Dieu et de tout ce qui nous relie à Lui ? » (1968)

« La Tradition n'est pas un paquet bien ficelé que l'on se passe d'une génération à l'autre. Elle est davantage un acte de transmission qui est toujours à la fois don et accueil créatifs. À partir de ce que nous avons reçu, il s'agit d'inventer ce qui convient aujourd'hui... Devenir un anneau vivant dans la chaîne de la Tradition : elle est une vie en acte, une vie qui s'écoule encore à cet instant même. Pour la juger, il faut être abouché au courant qui la porte. » (1963)

Au Mont des Cats, hors clôture