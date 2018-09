Les paysans condamnés à verser 12 000 € à l'industriel de la "ferme" des mille vaches

...tandis que les dégâts FNSEA ne sont jamais poursuivis :

L’ultime épisode du procès de la ferme-usine des 1000 vaches s’est tenu ce 13 septembre à Amiens. Cinq militants et une militante de la Confédération paysanne poursuivis au civil pour leur action syndicale de démontage ont été condamnés à verser 120.000 € de «dédommagements» au propriétaire de la ferme-usine. Ils avaient pourtant été reconnus par la cour d’appel comme participant à «une action collective de lanceurs d’alerte». Ces six militant(e)s avaient été pris au hasard parmi l’ensemble des acteurs présents le jour de l’action !



Une fois de plus ont été jugés des syndicalistes engagé(e)s dans la construction d’un modèle agricole résolument moderne et ouvert sur le futur en ce qu’il défend depuis plus de 30 ans un monde respectueux de la nature et des Hommes. La répression syndicale envers ces porteurs d’espoir est inacceptable, alors même que d’autres se permettent des centaines de milliers d’euros de dégâts sur des biens publics chaque fois qu’ils manifestent. Ceux-là ne sont jamais poursuivis et ne remettent pas en question le modèle dominant porté par le syndicat majoritaire qui sous-tend et entretien le désarroi paysan.

A quatre mois des élections professionnelles agricoles, soutenir le combat de la Confédération paysanne contre l’industrialisation de l’agriculture est un moyen pour nous d’affirmer haut et fort le monde que nous voulons pour nos enfants, nos petits enfants... pour demain !

La Confédération paysanne sera toujours aux côtés des plus faibles pour plus de justice sociale, économique, alimentaire et environnementale. >>