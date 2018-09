Pourquoi j'ai décidé de quitter Radio Notre-Dame

J'ai décidé de ne plus participer aux émissions de Radio Notre-Dame. Depuis un an et demi, je voyais la dérive de certaines émissions dans la tranche d'infos matinale : une radio catholique habituant ses auditeurs à considérer le pope-bashing comme un exercice normal. Je vois que cette dérive s'aggrave – alors même que l'archevêque de Paris nous demande de répondre à l'appel du pape pour l'aider à réformer radicalement l'Eglise. Une radio catholique ne doit pas être la Pravda de l'institution, mais elle ne doit pas non plus mettre de l'huile sur le feu. Dans de telles conditions, je ne veux plus servir de caution à une incompréhensible dérive.