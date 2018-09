L'heure de la Réforme catholique sonnera nécessairement

Ni dupes des cyniques (qui voulaient piéger le pape), ni déboussolés par la honte qui submerge le "cléricalisme" (comme dit François), mobilisons-nous dans la prière et l'action :

«Il commença à leur dire qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : "Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes." Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : "Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive...» (Marc 8, 27-35).

C'est l'évangile de ce dimanche. Il peut être appliqué au drame que traverse l'Eglise catholique aujourd'hui.

Ce drame est double. D'une part il y a l'horreur – humaine et métaphysique – de la pédophilie de la part de prêtres, qui appelle à la fois solidarité avec les victimes, inflexibilité à l'encontre des coupables, et volonté concrète de réformer l'Eglise en profondeur.

D'autre part il y a les cyniques qui – s'opposant en réalité (depuis 2013) au pape François parce qu'il veut réformer l'Eglise – se servent actuellement du drame des victimes pour tenter d'abattre ce pape ! C'est une manoeuvre aussi indigne qu'irresponsable : elle redouble le ravage dans l'Eglise et dans le public, et elle fourvoie ses dupes dans une impasse.

Reprenons sous cet angle Marc 8, 27-35 : "Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes". Il faudra plusieurs étapes à Pierre pour devenir la pierre de l'Eglise : l'étape du reniement ; celle du repentir ; et celle de la parole du Christ à Pierre qui donne le cap : accepter la perspective d'aller "où tu ne voudrais pas aller" (Jean 21,18).

Le reniement de Pierre était dans la logique de ses "vifs reproches" au Christ rapportés dans Marc 8 : reproches issus de la fausse idée nationale-religieuse du rôle d'un messie. Le repentir de Pierre vient quand dans la cour il croise le regard du Christ (Luc 22, 61) . Le cap donné à Pierre dans l'épilogue de Jean est donné aux chrétiens de tous les siècles : suivre le Christ peut mener – mène souvent – là où jamais nous n'aurions voulu aller.

On peut dire que nous y sommes actuellement, avec la découverte de l'ampleur du crime pédophile si longtemps occulté dans l'institution (et nié par des laïcs pour leur confort moral). Cette situation mène là où les bien-pensants "ne veulent pas aller" : 1. consentir à regarder en face ce que le pape nomme cléricalisme, en un sens [*] différent – plus précis – que le sens français ; 2. en déduire, avec le pape, que l'Eglise doit éradiquer cela par des changements profonds : c'est le sens de la Lettre au peuple de Dieu.

Cette démarche exige que nous sachions analyser et dépasser ce que nous ressentons comme une "souffrance devant les révélations", sans nous laisser submerger par nos réflexes de confort moral qui nous feraient duper par les cyniques.

Le pape nous a bousculé par ses appels à accueillir l'immigré, par ses démonstrations anti-libérales en économie ? Ce n'est pas une raison pour emboîter le pas aux grands prêtres et aux scribes qui veulent faire, de ce pape pionnier, le bouc émissaire de turpitudes antérieures.. Leurs paroles "ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes", et le pape aurait le droit de leur dire comme Jésus dans l'autre récit synoptique : "Passe derrière moi, Satan, tu m'es un obstacle" (Matthieu 16, 23), ou "tu es un obstacle à ma mission" (version Semeur) – ou "tu es un piège pour moi" (Segond 21), ce qui pourrait être appliqué, en quelque sorte et toutes proportions gardées, à l'opération du groupe Vigano.



La souffrance ne purifie pas, disent les commentateurs de cet évangile : c'est l'amour qui purifie, regardons ce qu'il en coûte au Fils d'obéir à la volonté du Père... Notre réflexe bien-pensant veut bien "souffrir pour l'Eglise", glorieuse posture permettant de regarder de haut nos contemporains (qui s'en contrefichent) ; il ne veut pas "souffrir par l'Eglise", c'est-à-dire : a) accepter de voir la situation telle que la ressentent les 90 % d'incroyants de la société actuelle ; b) admettre que le pape – étrangement détesté de certains milieux "cathos" – a raison quand il parle des changements indispensables ; et notamment lors de ses deux terribles discours de Noël aux prélats de Curie : discours où passe le souffle de la nécessaire Réforme catholique.

Et nous autres, simples hommes et femmes, catholiques de base sans pouvoir ? Le pape nous prie de l'aider. Sa Lettre au peuple de Dieu, et les messages des évêques français sur cette lettre, nous appellent à nous engager dans le mouvement qui s'annonce. Si nous voulons que la réunion internationale des présidents de conférences épiscopales convoquée par François en février prochain soit un prélude à la Réforme catholique, faisons entendre notre voix pour désavouer ceux qui voudraient piéger le pape. Mais n'oublions pas que les oeuvres viennent de la foi, et que l'action vient de la prière. Et commençons tout de suite. Mgr Aumônier, évêque de Versailles, appelle à jeûner en ce samedi 15 septembre fête de Notre-Dame des Douleurs : "Notre conversion, dit-il, si elle est authentique, est à la fois spirituelle et incarnée.."

[*] Par "cléricalisme", François entend l'exercice d'un pouvoir clérical centré sur lui-même et sur la complaisance envers les pouvoirs séculiers : le sacerdoce et la prélature détournés du service de l'Evangile. (En français, "cléricalisme" est un terme polémique flétrissant toute action du clergé de quelque nature qu'elle soit).