Vigano n'a plus qu'à clouer ses onze feuillets sur une porte

Site US anti-François, LifeSiteNews passe à la vitesse supérieure et présente désormais la machination Vigano – qui pourtant perd ses boulons – comme une résistance morale à "l'offensive du Vatican". Ici l'information (indiquée par Philippe de Visieux) et ma réponse :

De Philippe de Visieux :

<< Dernier épisode de l'opération schismatique menée par le clan conservateur aux États-Unis : LifeSiteNews donne à présent en temps réel la liste des prélats ayant approuvé le libelle Vigano (https://www.lifesitenews.com/news/list-of-bishops-cardina...)

Tout sur le site y est décrit, dans le plus grand style manichéen cher aux Américains, comme une lutte entre les bons (Vigano) et les méchants (le Vatican) :

"Mgr Vigano réplique à la contre-attaque du Vatican" ("Archbishop Viganò responds to Vatican pushback") : https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-vigano-respo...

Le clou est certainement, dans le droit fil de la 'Filiale Supplique' [*] un appel à pétition visant à soutenir le libelle Vigano : https://lifepetitions.com/petition/pledge-of-support-pray...

La page est accompagnée d'un texte truffé d'inexactitudes : il y est indiqué que le pape François aurait été au courant de "strictes sanctions canoniques" imposées à McCarrick par Benoît XVI mais que le pontife aurait "manifestement choisi de les suspendre".

Les gens de LifeSite doivent sentir le plancher craquer sous le poids de leurs mensonges éhontés puisque, dans leur texte, "McCarrick" devient fort comiquement "McCormick" !

Tout ceci laisse sans voix... >>

__________

[*] Filiale supplique : ce manifeste "international", fabriqué en 2016 par l'extrême droite politico-religieuse brésilienne et signé notamment du cardinal Burke, visait à persuader les catholiques que le pape François répandait des hérésies.

Mon commentaire :



L'évolution de cette affaire vérifie la description qu'en fait Michael Sean Winters (voir ici la note d'hier). L'attitude d'une certaine droite politico-religieuse américaine était inconsciemment schismatique depuis le début du pontificat : rappelez-vous les cris des sites US contre le "socialist pope". Ils en sont maintenant au vocabulaire (assumé) du schisme... Ce n'est plus "Mgr Vigano demande la démission du pape", c'est : "La réponse de Mgr Vigano à la contre-offensive du Vatican". Il n'est plus question de faire le tri au Vatican entre des good guys et des bad guys ; le Vatican tout entier est désormais présenté comme l'adversaire. Cette innovation s'ajoute au fait que le milieu EWTN-Register-LifeSite (etc) accuse le pape d'hérésie depuis au moins 2016.

Voilà donc une attitude pré-schismatique au sens strict : une fraction importante de l'Eglise catholique américaine rejette l'autorité pétrinienne au nom d'une orthodoxie aussi discutable qu'autoproclamée.

Notons au passage que dans ses moments les plus radicaux, Mgr Lefebvre n'avait jamais prétendu renverser le pape ; Martin Luther lui-même ne l'avait pas fait. Surpassant ainsi le père du schisme protestant, Mgr Vigano devrait aller afficher ses Onze Feuillets sur la porte de la cathédrale St-Matthew de Washington. Il sera protégé par Donald Trump, autrement plus puissant que le duc Frédéric de Saxe.