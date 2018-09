Halte à la désinformation du public catholique !

Présenter l'opération Vigano sans son contexte politico-religieux américain, c'est occulter les faits et désinformer le public. A nous de le ré-informer, par exemple avec des extraits de l'article du catholique américain Mike Lewis sur le site Where Peter is :

Article de Mike Lewis, Where Peter is, 30/08. << ...Beaucoup des affirmations de Vigano ne tiennent pas la route. Par exemple, Cindy Wooden de Catholic News Service rapporte qu’en diverses occasions entre 2009 et 2013 McCarrick est apparu en public avec Vigano ou le pape Benoît, qui l’un et l’autre l’ont traité chaleureusement et sans montrer de signes d’animosité ou de malaise à son égard.

► J’ai été le témoin oculaire de l’une de ces apparitions publiques, et j'y ai fait allusion dans un post écrit il y a deux mois. McCarrick participait en octobre 2011 à une ordination diaconale au Collège nord-américain à Rome aux côtés du cardinal Levada (dont Vigano affirmera [en 2018] qu’il était lui aussi au courant de sanctions contre McCarrick [prétendument prononcées par Benoît XVI et prétendument levées par François]) ; McCarrick a même été lé célébrant principal de la messe de clôture au Collège nord-américain. Il était alors traité en hôte d’honneur, et déployait son charme et sa jovialité.

Je connais l’argument selon lequel McCarrick aurait bravé les [prétendues] sanctions à son égard : mais on a du mal à imaginer qu’il ait eu le culot de marcher droit sur Vigano, et même sur le pape Benoît en personne, et leur donner l’accolade en public sans peur des conséquences. Et si les accusations [de Vigano] étaient vraies, McCarrick ayant aussi insolemment défié les sanctions, Vigano et le pape émérite seraient l’un et l’autre coupables de n’avoir pas publié lesdites sanctions par la suite…



► C’est en coordination avec : 1. des journalistes et des blogueurs italiens, 2. le correspondant romain anglophone du NC Register [ultra-droite politico-religieuse] Edward Pentin, 3. les rédacteurs de Lifesite News [idem] Diane Montagna et John-Henry Westen, 4. le fondateur du Napa Institute Tim Busch, ainsi que d’un grand nombre d’anti-François affichés, que l’archevêque Vigano a lancé son attaque explosive contre le pape François la veille de la grand-messe de clôture du très difficile voyage au Rassemblement mondial des familles en Irlande... Il est indéniable que les principaux acteurs de la création et du lancement du « témoignage » Vigano sont des adversaires résolus de François et de son pontificat.

Que Vigano et ses amis aient été incapables, ou peu désireux, de fournir la preuve documentée des prétendues sanctions [contre McCarrick] ou de ce en quoi elles consistaient précisément, conduit à de nouvelles questions.

Les ennemis du pape François s’acharnent à voir un signe de parti-pris dans le fait de s’interroger sur l’intégrité de Vigano, sur la confiance qu’il mérite, ou sur l’influence que son propre parti-pris à l’encontre de François peut avoir exercée sur son « témoignage ». Ils disent que ses accusations sont sérieuses et que c’est elles qu’il faut considérer, non sa personne ou sa fiabilité. Mais ne nous racontons pas d’histoires ! Ceux qui ont travaillé avec Vigano pour fabriquer et lancer son « témoignage » ne sont pas impartiaux et leurs intentions ne sont pas pures. Ce n’est pas un secret : ces gens sont aussi les opposants [au pape] qui avaient assuré la promotion du cardinal Burke et de ses dubia ; ils ont parrainé ou animé, conférences après conférences, l’entreprise de sape contre la crédibilité et l’autorité de François ; ils ont défié ouvertement François sur Amoris Laetitia, sur Laudato Si et sur la révision du catéchisme au sujet de la peine de mort. Tout observateur honnête doit reconnaître qu’ils ont tenté de contrecarrer ou de miner les enseignements du pape François depuis le début. Ceci ne veut pas dire que toutes les allégations [de Vigano] sont mensongères, mais que leur véracité doit être testée par ceux qui n’ont pas une feuille de route ouvertement hostile au pape François.

Il est normal de se demander si ces opposants [au pape] ont vraiment souci de la justice due aux victimes des abus sexuels de prêtres, ou si leur mobile est le désir de saper et détruire ce pontificat. Pour le bien de l’Eglise, les allégations de l’archevêque Vigano doivent être tirées au clair et la vérité doit être révélée.

Cela dit, le texte de Vigano fait aussi partie du jeu de pouvoirs qui a déjà causé des fractures dans une Eglise déjà divisée. [Ce jeu de pouvoirs] garantit presque que toute future investigation soit obscurcie par la partisanerie et la politique. C’est injuste vis-à-vis des rescapés des abus sexuels et vis-à-vis de tous les fidèles. Mais quelque bien aura finalement pu en sortir si, au bout du compte, le résultat de tout cela est une investigation qui mettra la vérité en lumière.

Quiconque accepte sans de très grandes réserves le texte Vigano montre son parti-pris ou son ignorance des forces en jeu. Nous ferons bien d’attendre que les journalistes professionnels aient vérifié ces allégations avant de les prendre pour vraies. Quant à nous pendant ce temps, nous avons du travail : il y a des victimes qui ont besoin d’aide, de soutien, d’affection – et d’une voix. Ne nous laissons pas détourner d’elles pour compter les points d’un match politique. >>