Un universitaire catholique américain décrit le "schisme conservateur" en cours aux USA

par Michael S. Winters, professeur invité au Catholic University’s Institute for Policy Research and Catholic Studies, auteur notamment d’une biographie de l’agitateur politico-religieux Jerry Falwell : God's Right Hand: How Jerry Falwell Made God a Republican and Baptized the American Right (Harper One, janvier 2012). Extraits de son article du National Catholic Reporter (31/08):

Est-ce le début du “schisme EWTN” ?

Extraits

<< [ Depuis les controverses sur l'américanisme et le modernisme sous Léon XIII et Pie X], il n’avait plus été à craindre qu’une partie de l’Eglise des Etats-Unis glisse dans un schisme. Mais cette semaine, nous avons vu quelques évêques s’évertuer à célébrer l’intégrité de l’archevêque Carlo Maria Vigano. L’ex-nonce venait de publier un dossier de règlements de compte égocentrique, violant dans ses onze feuillets – et à une échelle sans précédent – le secret pontifical. Vigano diffamait aussi ses confrères évêques, mais cela ne refroidissait pas son fan club. Et cet homme, qui pendant des années avait eu la place d’honneur dans les événements ecclésiastiques en tant que “représentant personnel de Sa Sainteté”, voilà qu’il appelait Sa Sainteté à démissionner parce que – selon Vigano – il aurait levé des sanctions contre l’ex-cardinal McCarrick que le pape Benoît XVI aurait promulguées mais visiblement jamais appliquées.

Les évêques Joseph Strickland, Robert Morlino et Thomas Olmsted, les archevêques Charles Chaput et Salvatore Cordileone, ont ainsi réussi à faire l’éloge de l’ex-nonce, de son intégrité et de son honnêteté, sans un mot de considération envers le pape François… Cordileone et les autres sont, en un certain sens, déjà dans un schisme. Ils vivent dans ce que nous ppouvons appeler la « bulle EWTN », dans laquelle une certaine catégorie américaine d’attitude conservatrice en éthique et en politique est présentée comme étant le catholicisme orthodoxe. De même que les gens qui ne regardent que Fox News vivent en circuit fermé, une réalité alternative (selon laquelle, par exemple, Hillary Clinton était de mèche avec les Russes), ainsi les gens qui regardent EWTN absorbent systématiquement une version déformée du catholicisme. A la longue, regarder Fox News et d’EWTN modifiera chez le téléspectateur le sens de ce qui est croyable ou non/ Ce qui paraîtrait à la plupart d’entre nous outrancier et appelant quelque scepticisme, devient habituel à leurs yeux. Les invités [de ces chaînes] visent à se surpasser les uns les autres : un tweet devient une preuve ; les gens qui émettent un doute sont disqualifiés comme « RINOs » (« Republicans In Name Only ») ou « catholiques light ». « Donald Trump est le plus intelligent de tous les présidents », « le pape François fricote avec l’hérésie » : ce genre d’opinions devient recevable.

EWTN est désormais associé au National Catholic Register [2], dont le correspondant romain Edward Pentin est l’un des piliers du tapage verbal anti-François. Raymond Arroyo anime le show-vedette d’EWTN, The World Over, dont on peut dire charitablement que ses invités sympathisent avec la politique de Trump plus qu’avec l’enseignement social du pape François. Et la ligne de démarcation entre EWTN et des sites d’ultra-droite comme LifeSiteNews ou Church Militant est de moins en moins nette…

Il faut malheureusement constater que les évêques engagés dans le soutien à Vigano ne sont que trop à l’aise avec les thèmes d’EWTN. Ce sont les leurs. Ils veulent la guerre des civilisations. Ils se complaisent dans une fixation polémique – étrange de la part de certains – sur la question homosexuelle. Ils expriment leur indignation contre les journaux qui critiquent le président. Le P. Antonio Spadaro [jésuite, directeur de La Civilta Cattolica] fait mouche quand il écrit que les intégristes catholiques, faisant équipe avec les fondamentalistes protestants dans le domaine politique, subordonnent l’enseignement social catholique aux objectifs politiques du conservatisme. En attaquant le livre de Spadaro, ils sont seulement prouvé à quel point il avait raison.

Ce qui arrive à notre Eglise dans ce pays ressemble à ce qui est arrivé au parti républicain. Dans les années 1960, Richard Nixon a adopta la « stratégie sudiste » pour attirer au GOP les Sudistes conservateurs furieux contre les droits civils [donnés aux Noirs par la loi]). Sous Ford, Reagan et les deux Bush, les leaders du GOP ont marché sur le fil, lançant de la viande [pendant les campagnes électorales] à une base de plus en plus conservatrice et exigeante… tout en prêchant la réconciliation raciale une fois élus... Les leaders républicains savaient qu’ils nourrissaient la bête, mais jugeaient que la bête ne les mangerait pas. Une chose est de s’assurer le vote des racistes et autres white nationalists, mais il était hors de question de les laisser s’emparer du parti. Et puis, en 2016, c’est arrivé. Donald Trump s’est dit que si personne ne voulait chevaucher le tigre, lui le pourrait. Et ça a marché, […] à tel point que Michael Gerson, homme de conscience et de raison, conclut que la seule chance de survie pour le parti républicain serait de perdre largement aux élections de mi-mandat.

Est-ce que quelque chose de similaire n’est pas arrivé dans les milieux catholiques conservateurs ? Est-ce que le verbiage de l’enfermement et de l’énervement, les accusations d’hérésie chuchotées, l’obsession haletante d’avoir perdu la guerre des civilisations, et – plus que tout – la peur que l’Eglise (dont ils se croyaient propriétaires) soit en réalité appelée par l’Esprit Saint sur de nouveaux chemins et dans d’autres directions, est-ce que tout cela n’a pas fabriqué une bulle EWTN dans laquelle il devient acceptable qu’un évêque proclame sa loyauté envers un ex-nonce et non envers le pape ? Je vous rappelle le titre donné par le Register à l’histoire Vigano : ‘Un ex-nonce accuse le pape François de n’avoir pas agi contre les abus de McCarrick’. A ceci près que le pape François est celui qui manifestement a agi contre McCarrick… Il n’y aura pas de video montrant Francis, le jour de sa renonciation, accueillant McCarrick avec un chaleureux sourire comme l’a fait Benoît.

Les catholiques d’ouverture ne sont pas les seuls à dire combien mal inspirées sont ces attaques contre le pape. Jim Towey, le président de l’université Ave Maria qui est aussi conservateur que possible, a publié une charge enflammée contre les détracteurs du pape : « Les attaques personnelles contre le Vicaire du Christ et les appels à sa démission sont follement diviseurs et manifestement mauvais, en un temps où l’Eglise souffre du scandale causé par tant de membres de sa hiérarchie… Les soi-disant catholiques conservateurs qui défient maintenant l’autorité légitime du Saint Père et sapent ouvertement son pontificat, trahissent leurs propres principes et blessent l’Eglise qu’ils affirment aimer. Ils doivent cesser tout de suite. »

Aujourd’hui, des conservateurs américains résistent aux idées que le pape François apporte dans le cadre du ministère pétrinien. L’attachement à la papauté, qui fut longtemps leur marque de fabrique, est maintenant abandonnée par eux parce que le pape professe certaines nuances théologiques qu’ils avaient tenté d’éradiquer comme « innovations hérétiques ». A ceci près qu’il n’y a rien de « novateur » dans la miséricorde, et que la miséricorde est le principe théologique central de ce pontificat.

La miséricorde n’était pas très en valeur chez les jansénistes du XVIIe siècle, et elle est positivement haïe par les néo-jansénistes de notre temps. Le jansénisme est une hérésie, et lui aussi a produit un schisme. C’était quinze ans après la condamnation du jansénisme par la bulle Unigenitus de 1713 et la soumission du cardinal Louis de Noailles en 1728 à Paris. Quelques âmes furent alors détournées par les schismatiques, comme aujourd’hui quelques-unes peuvent l’être par les néo-jansénistes qui soutiennent Vigano. Ne nous y trompons pas : le but de tout cela n’est pas de protéger de la prédation sexuelle les enfants ou des adultes vulnérables. Les gens qui défendent Vigano partagent à l’encontre de François l’hostilité théologique conservatrice, qui faiblissait faute d’élan. Ils attisaient la fièvre anti-François sur EWTN, dans les pages de First Things et aux conférences du Napa Institute, bien avant que Vigano ne soit mis à la retraite de la nonciature. Ce qui vient d’être démontré cette semaine, c’est qu’ils n’hésitent plus à sortir du bois et à dévoiler à tous où résident leurs allégeances. Ils ont de la chance d’avoir un pape aussi enclin à la miséricorde.

__________



[1] sous Léon XIII puis sous Pie X.

[2] publication intégriste. A ne pas confondre avec le National Catholic Reporter, que les intégristes vouent aux flammes de l’enfer.