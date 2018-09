Le faux procès fait au pape

Malaise autour de l'intervention de Christophe Dickès à RND :

L'historien Christophe Dickès nous l'assurait ce matin au micro de Radio Notre-Dame : il a le culte "des faits". Il a bien raison. On s'étonne donc de le voir laisser de côté des faits importants dans l'affaire Vigano.



Cette affaire comporte en effet trois aspects :

1. la douleur des victimes d'abus sexuels, reconnue par tous comme absolue priorité, mais utilisée contre le pape par le texte diffusé le 25 août, sous la signature de Vigano, pour exiger le départ de François ;

2. la campagne véhémente de la droite républicaine US contre François : campagne politique et économique à laquelle se rattache l'attitude de Vigano et de divers évêques américains ;

3. les manoeuvres du milieu passéiste de la Curie et de son réseau transatlantique contre François, dans le cadre desquelles s'inscrit aussi l'opération Vigano.

Légitimer le texte Vigano par le point 1 en écartant les points 2 et 3 – pourtant solidement documentés par les enquêteurs – serait manquer à la rigueur de l'information, et aggraver le malaise de l'opinion catholique au lieu d'aider à faire la lumière.



Comme les auditeurs de RND qui m'en ont fait part ce matin, je m'étonne donc que Christophe Dickès ait éludé à deux reprises les questions de Louis Daufresne concernant ces points 2 et 3 qui sont cruciaux (cf. les documents américains déjà mis en ligne sur ce blog, et ceux qui vont suivre). Écarter ces informations du débat en les qualifiant d' "attaques ad hominem" est irrelevant comme on dit en anglais : c'est-à-dire hors de propos.



Silence aussi de l'invité sur l'argument central du texte signé Vigano, selon lequel François devrait partir parce qu'il aurait annulé une destitution du cardinal McCarrick censée avoir été prononcée par Benoît XVI... La réalité est qu'à Rome en 2013 McCarrick, nullement privé de sa calotte rouge (reçue de Jean-Paul II en 2001), donnait une conférence de presse avant le conclave... C'est un McCarrick à tu et à toi avec "tout le personnel de la Maison Blanche" [*] qui agit en 2014 comme intermédiaire entre Cuba et Obama : et c'est dans le contexte de cette action diplomatique – préparée par le Saint-Siège depuis des années – que McCarrick put servir, cette année-là, de "conseiller" du pape. On sait aussi que c'est François qui a forcé finalement McCarrick à démissionner du cardinalat (juillet 2018) : mesure rarissime, aucun cardinal n'ayant été limogé depuis 1926.



Pas un mot non plus de Christophe Dickès sur le vrai motif de la démission de la laïque irlandaise Marie Collins de la commission vaticane sur la pédophilie en 2017 : démission que Mme Collins avait pourtant expliquée [**] par l'obstruction des anti-François de la Curie, au premier rang desquels le cardinal Müller. Pas un mot de Dickès sur le fait que c'est le cardinal Müller (flanqué d'experts canonistes) qui a empêché le pape de faire fonctionner au Vatican un tribunal spécial anti-pédophilie, comme il avait entrepris de le faire dès 2013 ! Donc pas un mot sur le mobile général de cette obstruction : s'opposer à "l'Argentin" quoi qu'il fasse, dans quelque domaine que ce soit... Attitude assez éloignée de l'empathie envers les victimes, même si ce sentiment est invoqué depuis huit jours par tous les anti-François du monde occidental.

La prestation de Christophe Dickès ce matin a donc laissé l'auditeur perplexe, quand elle ne l'a pas enfoncé dans l'inquiétude où l'ont plongé les rumeurs.

C'est cela le plus préoccupant. En proclamant que le pape devrait s'expliquer face à un Vigano érigé en grand juge ; en affirmant que le pape doit "parler" et "agir" (comme si Benoît XVI et François n'avaient ni parlé ni agi) ; en passant sous silence la fracassante Lettre du pape François au peuple de Dieu qui s'en prend au cléricalisme et nous appelle à l'aide pour une réforme radicale de l'Eglise – Christophe Dickès ne contribue qu'à faire monter la défiance envers le successeur de saint Pierre.



__________

[*] Constance Colonna-Cesari, Dans les secrets de la diplomatie vaticane, Seuil 2016.



[**] https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Vatican/Marie-Colli...

Rappelons que Marie Collins a rendez-vous au Vatican en septembre pour travailler avec François.