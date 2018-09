"La plupart des catholiques conservateurs américains" ne partagent pas l'attitude de Vigano

...déclare le président de l'université Ave Maria (Floride) Jim Towey :

CNA (Catholic News Agency) :

Venice, Floride, 30 août – Jim Towey, président de l’université Ave Maria, a déclaré mercredi qu’il soutenait sans hésitation le pape François au lendemain de l’appel à la démission du pape lancé par [l’ex-nonce] Carlo Maria Vigano. […] La déclaration de Towey le 29 août “sur la fracture dans l’Eglise” définit l’initiative de Vigano comme faisant partie d’une “fracture entre certains membres de la hiérarchie de l’Eglise et le pape François”, les “lignes de bataille” ayant été tracées “il y a cinq ans, peu après l’accession du pape à la chaire de saint Pierre”.

Towey cite l’exhortation apostolique du pape Gaudete et exsultate (2018), dans laquelle François critique “de faux prophètes qui utilisent la religion pour leurs propres desseins”… Dieu (ajoutait l’exhortation) “nous dépasse infiniment ; Il est plein de surprises”. Le président d’université précise que l’appel de Carlo Maria Vigano à la démission du pape “ne fait pas partie” de ces surprises divines.

Towey souligne que le jour de lancement du texte Vigano [ pendant les 48 h passées en Irlande par le pape ] “paraît avoir été choisi pour causer le plus de tort possible à l’image du pape”. Tout aussi “troublant”, dit-il : “le chorus de soutien organisé en réseau” [pour amplifier le tapage autour du texte].

Mais le président d’université met les choses au point : “Contrairement à la rumeur lancée dans le public, la plupart des catholiques conservateurs [ici au sens américain de : “catholiques traditionnels”) ne partagent pas ce mépris [envers le pape], notamment pas sur notre campus. Towey déclare : “L’université Ave Maria est connue pour sa fidélité absolue à l’Eglise, non parce que nous serions des conservateurs – et nous le sommes – mais parce que cette fidélité absolue est exigée par le fait d’être disciples. Ce qui explique que nos étudiants aiment le pape François et le soutiennent de tout cœur.”

Notant que le Pontife romain est le successeur de saint Pierre, oint par l’Esprit Saint, Towey constate que les désaccords entre des conservateurs et le pape peuvent produire des “débats sains”... s’ils sont exprimés correctement et transmis avec respect. “Mais lorsqu’un désaccord en Eglise tourne à l’hostilité et à la rébellion, et que quelques membres de la hiérarchie expriment leurs opinions comme s’ils avaient été élus pape à la place de François, des catholiques loyaux comme nos étudiants feront corps pour défendre le Souverain Pontife.”

Towey ajoute : “nous pardonnons” François qui “admet avoir failli dans sa propre réponse au scandale des abus sexuels par des prêtres et de leur couverture” [par des évêques]. Il rappelle que François “n’a pas été le seul à s’être laissé circonvenir par le cardinal (aujourd’hui destitué) McCarrick : des saints comme Jean-Paul II et Mère Theresa de Calcutta connaissaient également McCarrick et furent dupés par lui, eux aussi”.

“Les attaques personnelles contre le Vicaire du Christ et les appels à sa démission sont follement diviseurs et manifestement mauvais, en un temps où l’Eglise souffre du scandale causé par tant de membres de sa hiérarchie… Les soi-disant catholiques conservateurs qui défient maintenant l’autorité légitime du Saint Père et sapent ouvertement son pontificat, trahissent leurs propres principes et blessent l’Eglise qu’ils affirment aimer. Ils doivent cesser tout de suite”, déclare Towey.