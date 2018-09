Marco Politi : l’opération Vigano est totalement politique, "la théologie n'y est pour rien"

Tribune de Marco Politi : l’un des rares journalistes à parler objectivement du Vatican, auteur de plusieurs ouvrages remarqués – dont Joseph Ratzinger, crises d’un pontificat (2013) et François parmi les loups (2015, éd. Philippe Rey). Ses informations recoupent les nôtres ! Extraits :

https://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20180901.OBS1662/le-...

<< Après trois ans de pétitions traditionalistes, de lettres critiques des cardinaux conservateurs, de déclarations d’intellectuels accusant le pontife d’hérésie, d’agressions constantes sur internet contre la ligne réformatrice de Bergoglio et sa vision d’une Église qui ne se limite pas aux vetos doctrinaux (mais qui s’ouvre avec miséricorde aux hommes et aux femmes de notre époque), la lettre de l’ancien nonce du Vatican aux Etats-Unis vise la personnalité-même du pape argentin. […]

Le geste de Mgr Carlo Maria Viganò est un acte politique, la théologie n’y est pour rien. [...] La lettre réclame la démission de François. À la lecture des onze pages du texte, on se rend compte [...] qu'il y est question de la scandaleuse habitude qu’avait Mc Carrick d’emmener chez lui des groupes de séminaristes et de prêtres majeurs pendant le week-end, dans sa maison du bord de mer. Et dans son lit. Un comportement inadmissible et immoral selon les règles de l’Église catholique, mais bien différent de l’abus de mineur. Un abus de pouvoir, plutôt. Qu’il faut évidemment sanctionner, parce qu’un Weinstein en soutane ne devrait en aucun cas devenir archevêque de Washington et recevoir la pourpre cardinalice, comme cela a pu se produire sous le pontificat de Jean-Paul II. Quoi qu’il en soit, Viganò a atteint son but. Dans les grands titres des médias, on se demande si le pape était au courant et s’il a caché ou non les «abus sexuels de McCarrick». […]

Le pape argentin est le premier à avoir fait un procès canonique à un archevêque nonce du Vatican, Jozef Wesolowski, qui s’était rendu coupable d’abus à Saint- Domingue. Wesolowski s’est vu privé de la dignité épiscopale et a été expulsé du clergé. Récemment, un diplomate du Vatican à la nonciature de Washington, Mgr Carlo Cappella, a été condamné à cinq ans de prison pour détention de matériel pédopornographique. François a également introduit dans le droit canon des normes plus sévères sur la pédophilie, et dès qu’il a eu connaissance, au printemps, des faits d’abus contre mineur reprochés au cardinal McCarrick, il a obligé ce dernier à quitter le collège cardinalice et a entamé un procès contre lui. Il n’y a aucune raison de douter de la sincérité de son intention quand il dit vouloir poursuivre une ligne de «tolérance zéro» contre la pédophilie. […]

L’attaque de Viganò, soutenue par la galaxie conservatrice qui exulte de joie à la seule idée d’un improbable et impossible impeachment du pontife, est dangereuse à un degré inédit car, pour la première fois, elle mêle la colère théologique de ceux qui ne partagent pas les ouvertures pastorales du pape argentin à l’indignation de l’opinion publique face à l’ampleur des scandales des abus cléricaux.

Il ne fait aucun doute qu’un large front ecclésial mais aussi politico-économique souhaite mettre François au pied du mur.

Les […] partisans d’un strict centralisme romain et des […] soi-disant «principes non négociables», veulent saboter les tentatives de réforme du pape argentin dans multiples domaines, y compris celui de l’accès des femmes à des postes de prise de décision dans l’Église.

Les adversaires politiques et économiques du pontife, qui le traitent de «communiste», veulent amoindrir son prestige international parce qu’ils trouvent insupportable et préjudiciable son engagement contre les inégalités, l’économie financière prédatrice, la destruction environnementale et sociale, ainsi que son insistance sur la question des migrants. […]

Ce sont les mêmes milieux souverainistes, xénophobes et intégristes américains […] qui s’opposent avec acharnement au leadership moral de François au plan international. Il est intéressant, à cet égard, de relever que les groupes xénophobes d’extrême droite qui manifestaient ces derniers jours avec le drapeau tricolore et les «saluts romains» de l’époque fasciste contre l’arrivée de cent migrants accueillis par un centre de l'Eglise catholique italienne dans la petite ville de Rocca di Papa, à quelques kilomètres de Rome, brandissaient une banderole dédaigneuse envers le Pape: «François, emmène-les à Saint-Pierre!» («Francé, portateli a San Pietro»). Un mélange de xénophobie, de souverainisme et d’«identité chrétienne» fanatique. […]

[…] C’est le moment le plus difficile et le plus risqué du pontificat de Bergoglio. L’opinion publique, qui lui a réservé jusqu’ici un si bel accueil, est une créature inconstante. La seule façon pour lui de reprendre l’initiative, c’est de relancer son mouvement de réforme. Concrètement, cela signifie mettre en place un système efficace et transparent, qui informerait le public des démarches que peuvent entreprendre les victimes d’abus pour dénoncer les évêques et les cardinaux coupables de pédophilie ou responsables de dissimulations. >>