...en 2012, six mois APRÈS les prétendues instructions qu'il aurait reçues de Benoît XVI contre ce cardinal d'après le libelle signé Vigano (dont on ne sait plus très bien finalement qui l'a conçu) ! Ici la vidéo de Cindy Wooden, de Catholic News Service :

https://twitter.com/Cindy_Wooden/status/10347466179524362...