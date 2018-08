Tim Busch, le milliardaire derrière Vigano

La protestation de Mgr Gänswein a sorti de l'ombre (derrière Vigano) un personnage plus connu de ses banquiers que du grand public, le milliardaire Timothy Busch :



L’ex-avocat américain Timothy Busch, 62 ans, se révèle avoir joué un rôle dans l’opération Vigano : cf ici la note d’hier. Lié au milieu politique de la Religious Right trumpiste dont l’ex-nonce était proche, Busch semble avoir persuadé Vigano que son initiative était approuvée par le pape émérite Benoît XVI : chose sèchement démentie par le secrétaire de ce dernier, le célèbre et discret Mgr Gänswein...

Il est donc intéressant de savoir ce qu'est Tim Busch.

Ses opinions anti-François (partagées par toute la droite US) visent surtout les positions socio-économiques du pape. Tim Busch est dignitaire de Legatus (un cercle de grands patrons se présentant comme “l’ambassadeur du Christ sur les marchés”), président de Pacific City Investments, partner d’une chaîne de grande distribution, d’une chaîne hôtelière californienne et de compagnies immobilières… Bloomberg détaille :

<< Mr. Timothy R. Busch, also known as Tim, serves as the Chief Executive Officer at Pacific City Investments, LLC. Mr. Busch founded The Busch Firm in 1979 and serves as its President, Chief Executive Officer, Managing Partner and Secretary. He serves as the President, Chief Executive Officer of T.R. Busch Realty Corp., a licensed real estate Corp. T.R. Busch Realty Corp., the General Partner of European Hotel Investors II, a California limited partnership, which operates a 215 room hotel located in Los Angeles, California. He serves as the President and Chief Executive Officer of TRB Management Inc., a California corporation. He founded Pacific Hospitality Group, LLC in 1986 and serves as its Chief Executive Officer… He served as the Chairman of Advanced Materials Group Inc. since February 1998 and its Director since September 1997. He served as an Interim Chairman of Pac Rim Holding Corp. He serves on a number of private and public boards in various industries, including Advanced Materials Inc. of Rancho Dominguez, California. He serves as a Director of Cotton Exchange Ventures, LLC and Pacific City Investments, LLC. He served as a Director of Radica Games Ltd. since May 2003. He served as a Director of Pac Rim Holding Corp. and Pacific Rim Assurance since August 1994. He served as a Director of IMPAC Commercial Holdings Inc., a publicly held company until May 1999. He is a licensed attorney in California, Michigan, Texas and Washington, D.C. as well as a licensed CPA in California and Michigan. >>

“Quand on abandonne le libre marché, l’Eglise souffre”, martèle Tim Busch. C’est le mantra de la religiosité américaine, peu compatible avec la doctrine sociale catholique. Le mélange de dollar et de religiosité caractérise une certaine droite US : celle qui a pris en haine François dès les premiers mois de son pontificat, en l’accusant de socialisme parce qu’il disait en langage carré ce que ses prédécesseurs avaient dit en langage ecclésial. Le très 'business friendly' Mr Busch est aussi bienfaiteur d’universités catholiques, cofondateur d’une organisation catholique nommée Napa Institute, et administrateur de la radio catholique EWTN qui s’est fait remarquer par une sulfureuse dérive anti-François depuis 2015. C’est à ce titre qu’il semble être intervenu pour pousser Vigano à l’action...

A ceci près que la messe annuelle du Napa Institute était dite (jusqu’au 15 août dernier) par l’ex-évêque de Minneapolis, naguère impliqué dans une affaire d’abus sexuel et en faveur de qui Vigano était intervenu. Ce qui contraste un peu avec la rhétorique vertueuse du libelle anti-François….