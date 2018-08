L’auteur du texte assumé par Vigano est un journaliste lié aux ultra-conservateurs

Associated Press le révèle : le brûlot contre le pape a pour concepteur-rédacteur le journaliste romain (bergogliophobe) Marco Tosatti. Celui-ci dit avoir persuadé Vigano d’assumer la publication de ce libelle, dont Tosatti a eu l’idée et qu’il a rédigé “avec le prélat”. Le coup était lié aux ultra-conservateurs de la Curie... Ci-dessous la dépêche, suivie de notes et d'informations sur Tosatti :

<< Rome (AP) – Un journaliste italien, disant avoir aidé un ancien diplomate du Vatican à écrire ses allégations explosives de “couverture d’abus sexuels” contre le pape François, dit qu’il a persuadé l’archevêque de publier cela après les révélations du grand jury de Pennsylvanie qui ont jeté l’Eglise US dans l’agitation.

Marco Tosatti dit avoir aidé l’archevêque Carlo Maria Vigano à écrire, réécrire et mettre en forme [1] ce “témoignage” de 11 feuillets, assis tous les deux côte à côte sur une table en bois dans le living-room de Tosatti, pendant trois heures, le 22 août.

Tosatti, adversaire notoire de François en Italie, a affirmé à Associated Press que Vigano l’avait “appelé à l’improviste” quelques semaines plus tôt en lui demandant de le rencontrer, puis lui avait communiqué l’information devenue “la base” du témoignage.

Le document Vigano affirme que François aurait été au courant de l’inconduite sexuelle de l’ex-cardinal Theodore McCarrick depuis 2013, et qu’il l’aurait réhabilité des sanctions que le pape Benoît XVI lui avait infligées [2]. Cette affirmation perturbe le pontificat de François.

Vigano appelle François à démissionner en raison de ce qu’il qualifie de complicité dans la couverture des crimes de McCarrick. Il y a pourtant des preuves que le Vatican, sous Benoît et saint Jean-Paul II, ont également tu cette information, et qu’aucune des sanctions de Benoît ne fut jamais appliquée. [3]

Vigano a gardé le silence depuis son “témoignage” explosif, et l'on ne sait pas où il est. La reconstitution livrée par Tosatti est donc le seul aperçu sur la façon dont le document a été produit.

Tosatti, longtemps correspondant du quotidien italien La Stampa mais désormais rédacteur pour des blogs et des journaux plus conservateurs [4], assure qu’après leur rencontre initiale voici quelques semaines, Vigano aurait dit qu’il n’était pas prêt à intervenir publiquement. Selon Tosatti ils n’étaient “que des relations, non des amis”, et Vigano lui aurait dit avoir besoin de régler quelques questions personnelles avant de procéder. Mais Tosatti affirme que Vigano l’aurait rappelé après la publication du rapport du grand jury de Pennsylvanie, le 15 août, relatant que quelques 300 prêtres dans six diocèses de Pennsylvanie avaient abusé de plus de mille enfants en 70 ans, et qu’une série d’évêques avaient tu cela. [4] >>



Mes notes :



[1] “Write, rewrite and edit” dans le texte original d’AP. Ce vocabulaire propre à la presse et à l’édition a une signification connue de tous les journalistes : il veut dire que le ‘nègre’ (autre terme technique) a eu un rôle déterminant, celui de co-auteur. Voire d’auteur principal, le signataire n’ayant fait que fournir une matière première dont la pertinence est donc sujette à caution.



[2] et [3] L’allégation concernant Benoît XVI ne tient pas. En 2013 le pape sur le départ était toujours en bon termes avec McCarrick (photo de presse officielle à l’appui), et celui-ci donnait de spectaculaires conférences de presse au séminaire américain de Rome avant le conclave ! Il n’était donc ni “destitué”, ni “interdit de parole publique”, et François ne pouvait le “réhabiliter” de quoi que ce soit. Ce mensonge central disqualifie le libelle Vigano.

[4] "Plus conservateurs", le mot est faible. Tosatti s'est spécialisé dans le pope-bashing sur des sites ultras : voire ci-dessous. Il est (avec Sandro Magister) la référence des passéistes énervés en France, et des plus féroces ennemis du "socialist pope" aux USA.

[5] Tosatti donne donc deux versions incompatibles : ou bien Vigano l’a appelé pour agir après le rapport de Pennsylvanie (version 2), ou bien c’est Tosatti qui a dû le persuader d’agir (version 1, au début). Tout ça ressemble de près à une situation classique : le monteur du coup circonvenant le futur “auteur”. Quiconque connaît la cuisine d’édition aujourd’hui sait de quoi je parle…

Marco Tosatti et le réseau anti-pape

Le journaliste italien fait partie des favoris de l’ultra-droite bergogliophobe en Italie et en France. Pour le retrouver dans les opérations de ce milieu, il suffit de consulter (par exemple) le site intégriste Riposte catholique, qui le qualifie (3/12 2017) de “vaticaniste réputé” et signale élogieusement que Tosatti est lié à Ettore Gotti-Tedeschi, banquier évincé par Benoît XVI et pilier du réseau anti-François ! (cf. les pages le concernant dans mon livre Cathos, ne devenons pas une secte, Salvator 2018). Riposte catholique tient Tosatti pour un grand journaliste et adresse un “hommage” au financier ultralibéral Gotti-Tedeschi… Sans surprise, Riposte catholique (27/08) milite aujourd’hui en faveur de Vigano.

On est là au cœur du micro-milieu qui produit, de six mois en six mois, des actions haineuses contre le pape : campagne d’affiches dans Rome, désinformation de quotidiens et de magazines parisiens, etc. Exemples :

- en avril 2017, sur le site de la Nuova Bussola bergogliophobe, Tosatti battait le rappel pour une réunion “internationale” à l’hôtel Columbus contre l’exhortation apostolique Amoris laetitia (réunion à laquelle participait d’ailleurs le Français Thibaut Collin, acerbe anti-François, respecté des salons à Paris ; mais c’est un détail).

- en mai 2017, sur le site ultra Biblical False Prophet, Tosatti prenait la défense de l’indéfendable cardinal Burke qui venait de mentir au pape et d’envenimer la discorde dans l’Ordre de Malte. Discorde que le pape venait de cautériser en obtenant la démission du grand-maître… Mais aux yeux du journaliste il ne pouvait y avoir qu’un coupable : le pape argentin. D’où l’élégant titre de l’article : “Ceux qui ne sont pas d’accord avec le boss, ils y laissent leur tête !”

- en novembre 2017, sur le site ultra-conservateur First Things, Tosatti diffusait la fausse nouvelle de la création d’une “messe catholico-protestante” par le pape derrière le dos du cardinal Sarah ; Greg Burke, directeur du bureau de presse du Vatican, et Mgr Roche, de la Congrégation pour le culte divin, étaient obligés d’informer le public qu’il s’agissait d’une rumeur “totalement fausse”. Aujourd’hui First Things soutient Vigano ! Un certain monde est tout petit.

Etc.

Chaque jour fait un peu plus la lumière sur le marais bergogliophobe. Ne soyons pas des aveugles volontaires. Ne nous laissons pas démoraliser par les manipulateurs…