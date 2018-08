Australie : une consolation pour le cardinal Pell

Embouteillage australien, 2017 Le cardinal climato-négationniste doit apprécier le putsch des ministres australiens, qui viennent de remplacer le chef du gouvernement par un ami des gaz à effet de serre :



En Australie où il attend sous caution son procès pour avoir "couvert des prêtres coupables d'agressions sexuelles dans les années 1970" (ce qu'il nie vgoureusement), le cardinal George Pell – 76 ans, ex-archevêque de Melbourne-Sydney, ex-ministre des finances du pape – a depuis aujourd'hui une consolation : le putsch intra-gouvernemental qui vient de remplacer le Premier ministre Malcolm Turnbull par son rival Scott Morrison.



Pourquoi l'arrivée de M. Morrison est-elle un baume au coeur du cardinal Pell ? Parce que M. Morrison est un négationniste climatique. Ce clone de Donald Trump est également là pour abolir (au nom des "jobs" et de la "libération des entreprises", comme aux USA) le peu de protections environnementales installé auparavant... Sujets qui viennent de coûter son poste à M. Turnbull, lequel avait tenté lundi de faire adopter un objectif de réduction des gaz à effet de serre ; d'où son éviction par les ministres libéraux.



Voici donc M. Morrison aux commandes pour faire à l'Australie ce que font aux Etats-Unis les agents de M. Trump (le corrompu Scott Pruitt puis son successeur à l'EPA Andrew Wheeler). C'est ce qui ne peut manquer de réjouir le cardinal Pell.

Proche des libéraux australiens, ce prélat s'était fait remarquer par sa tournée de conférences pour nier le changement climatique : applaudi par la cathosphère d'ultra-droite, il avait notamment pris la parole à une conférence climato-négationniste anglo-américaine à Londres en 2011. Speech dont j'extrais cet aveu, inconscient mais symptomatique : "J'ai commencé à m'intéresser à la question dans les années 1990 en étudiant les revendications anti-humaines des deep greens [*] : j'ai depuis longtemps soupçonné que ceux qui prédisaient un accroissement dangereux du réchauffement global d'origine anthropique exagéraient l'affaire..." Après quoi Son Eminence avait récité l'argumentaire négationniste au grand complet (sans oublier de rejeter le mot "négationnisme" lui-même) ; air connu.

Le cardinal n'a-t-il pas honte d'avoir été démenti par les constats scientifiques des années suivantes ? C'est peu probable. En 2014, le pape François faisait une erreur de casting en lui confiant le nettoyage des finances vaticanes [**]. Fonction aussitôt détournée par l'Australien qui s'en fit une chaire de critique ultralibérale, d'où il attaquait les analyses sociales, économiques et écologiques du pape. En juillet 2015, dans le Financial Times, Mgr Pell laisse entendre que l'encyclique Laudato Si est illégitime. Raisonnement : le changement climatique est un mythe, donc l'encyclique erre en s'appuyant sur les climatologues (ce que l'Australien appelle "se prononcer sur des questions scientifiques")... C'est aussi le raisonnement des protestants texans de la Religious Right, à ceci près qu'ils ajoutent : "erreur idolâtre normale de la part d'un pape".

Alors que l'encyclique enthousiasmait des millions de gens dans le monde, le cardinal Pell s'est donc joint au "cercle du refus" de la droite libérale : peu nombreux dans la société, mais bien trop présents dans les couloirs du Vatican.

On sait comment la roue de la fortune a tourné pour George Pell. Il doit néanmoins trouver une consolation dans l'idée que l'un de ses amis gouverne désormais l'Australie. Comme nos "libéraux conservateurs", M. Morrison accompagne sa véritable fonction (trumpiser la législation australienne) d'un étalage de vertus familiales et de "défense de l'identité nationale" : pour ces belles raisons, nos libéraux conservateurs le jugent – bien qu'il soit pentecôtiste – plus catholique que le pape.



[*] 'deep greens' : "ndt: littéralement: 'verts profonds', i.e. les écologistes radicaux", insistait la traductrice francophone (qui paraît souffrir d'un BOC : trouble bergogliophobe obsessionnel compulsif).

[**] Erreur de casting comparable à celle qu'avait commise le pape Benoît XVI avec le banquier Gotti-Tedeschi, qu'il fut rapidement obligé de débarquer de l'IOR... (cf. mon livre Cathos, ne devenons pas une secte, Salvator, 2018). Comme dit François, "saint Pierre n'avait pas de banque".

