En réponse à l'appel du pape, jeûnons demain 22 août

Cette mobilisation spirituelle spontanée circule en ce moment sur Facebook (lancée de Suisse par Laurent Passer) : jeûner demain, fête mariale, pour répondre sans délai à l'appel du pape François dans sa Lettre au peuple de Dieu : "Que le jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité envers tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience !"