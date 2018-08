Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims

Le pape François vient de nommer Mgr Éric de Moulins-Beaufort archevêque métropolitain de l’archidiocèse de Reims. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Paris :



Ordonné en 1991 pour l’archidiocèse de Paris, Mgr Éric de Moulins-Beaufort fut aumônier du collège Montaigne (1992-1993) ; directeur au séminaire de Paris et enseignant à l’École cathédrale et au Studium du séminaire de Paris (devenu faculté de théologie Notre-Dame) ; aumônier du lycée Louis-le-Grand (1993-1995) ; curé de la paroisse Saint-Paul – Saint-Louis (2000-2005). En 2005, il devint secrétaire particulier de l’archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois, fonction qu’il occupa jusqu’en 2008. De 2009 à 2011, il fut professeur extraordinaire à la faculté Notre-Dame et au Studium du Séminaire de Paris.

Depuis 2008, Mgr Éric de Moulins-Beaufort était évêque auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de Paris.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort est membre du conseil de direction de l’Association internationale Cardinal Henri de Lubac, du conseil de rédaction de la revue Communio, du conseil de rédaction de la Nouvelle revue théologique.

Au sein de la conférence des évêques de France, Mgr de Moulins-Beaufort est président de la commission doctrinale.

blason des archevêques de Reims