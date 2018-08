Bernanos, aux antipodes du "libéralisme conservateur" [2]

Dans ce livre qui date de 80 ans aujourd'hui, ce passage du discours du non-croyant (le pape dirait : "des périphéries") aux catholiques de droite de l'époque :

<< Ça ne vous frappe pas que le Bon Dieu ait réservé ses malédictions les plus dures à des personnages très bien vus, exacts aux offices, observateurs rigoureux du jeûne, et beaucoup plus instruits de leur religion – sans reproche – que la plupart des paroissiens d'aujourd'hui ? Cette énormité n'attire plus vos regards ? Elle retient les nôtres, que voulez-vous que je vous dise... Pour nous qui n'attendons que de vous le partage d'un don que vous proclamez ineffable, il n'importe pas de savoir si Dieu s'est remis entre vos mains, mais ce que vous en faites.

Je vois d'ici le profil impérieux de M. le colonel Romorantin*. Il échange avec M. le conservateur des hypothèques et quelques négociants connus dans la paroisse des regards indignés. "Nous sommes ici chez nous, sacrédié ! Ce monsieur ne m'a seulement jamais été présenté, je ne le connais pas, et il en profite pour nous dire des choses désagréables." Mais, cher colonel, votre Eglise n'est tout de même pas le cercle militaire ! [...] Il me semble que ce don de la foi qui vous est départi, loin de vous émanciper [des autres humains], vous lie à eux par des liens plus étroits que ceux du sang et de la race. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, à qui voulez-vous que je m'en prenne ? Il est vain de vous prévaloir des mérites de vos saints, puisque vous n'êtes d'abord que les intendants de ces biens. Nous entendons souvent les meilleurs d'entre vous proclamer avec fierté qu'ils ne "doivent rien à personne". De telles paroles n'ont absolument aucun sens dans votre bouche, car vous devez littéralement à tout le monde, à chacun de nous, à moi-même. Colonel, il est possible que vous soyez plus criblé de dettes qu'un sous-lieutenant ! [...] M. le colonel Romorantin dira sans doute ce soir en battant les cartes : "Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Dans la famille, saperlotte, nous avons tous la foi du charbonnier !". [...] Ah oui, vous êtes de bien curieux personnages... Si l'on vous affirme que la corruption du clergé mexicain est la cause surnaturelle des persécutions dans ce malheureux pays, vous haussez les épaules*... >>



* Le dessin ci-dessus pourrait évoquer avec justesse "M. le colonel Romorantin".

** C'est ce que font certains – en 2018 sur Facebook – pour nier le drame international des prêtres pédophiles : 80 ans exactement après la parution du livre de Bernanos.

Jeune volontaire de la "cruzada nacional"

