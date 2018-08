Bernanos, aux antipodes du "libéralisme conservateur" [1]

L'été 2018 est le 70e anniversaire de la mort de Bernanos. Aujourd'hui l'auteur des Grands Cimetières sous la lune est à la merci, non des passants, mais des filous du "libéralisme conservateur" – deux mots qui excitaient pourtant son mépris :

<< Le Riche a fini par acquérir une résistance prodigieuse, une prodigieuse vitalité. Il lui a fallu transformer patiemment du dedans, avec les conditions économiques, les lois, les moeurs, la morale même. Il serait exagéré de prétendre qu'il a provoqué la révolution intellectuelle dont est sortie la science expérimentale, mais dès les premiers succès de cette dernière, il lui a prêté son appui, orienté ses recherches. Il a par exemple, sinon créé, du moins exploité cette foudroyante conquête de l'espace et du temps par la mécanique, conquête qui ne sert réellement que ses entreprises, a fait de l'ancien usurier rivé à son comptoir, le maître anonyme de l'épargne et du travail humains. Sous ces coups furieux, la chrétienté a péri, l'Eglise chancelle. Que tenter contre une puissance qui contrôle le Progrès moderne, dont elle a créé le mythe, et tient l'humanité sous la menace des guerres qu'elle est seule capable de financer, de la guerre devenue comme une des formes normales de l'activité économique, soit qu'on la prépare, soit qu'on la fasse ?

De telles vues sont généralement désagréables aux gens de droite. On se demande pourquoi. Le moindre petit commerçant [...] s'estimera solidaire de M. de Rothschild ou de M. Rockefeller, et au fond l'imbécile en est flatté. [...] Chez la plupart de nos contemporains, la distinction du possédant et du non-possédant finit par tenir lieu de toutes les autres. Le possédant se voit lui-même comme un mouton guetté par le loup. Mais aux yeux du pauvre diable, le mouton devient un requin affamé qui s'apprête à gober une ablette. La gueule sanglante qui s'ouvre à l'horizon les mettra d'accord en les dévorant tous ensemble... >>



(Georges Bernanos, Les Grands Cimetières sous la lune, 1ère partie)