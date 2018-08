L'INRA découvre que l'agriculture bio est "plus efficace" que l'agrochimique

Ça vient de sortir, dans la revue scientifique Nature Sustainability :

France - Après soixante ans de militantisme agro-industriel, l'Institut national de la recherche biologique (INRA) publie une enquête scientifique approfondie selon laquelle l'agriculture bio résiste aux bio-agresseurs mieux que l'agriculture dite "conventionnelle" (chimico-industrielle) :

« La régulation naturelle des bioagresseurs (qu'il s'agisse de taux de parasitisme, de prédation ou de compétition) est plus importante dans les systèmes d'agriculture biologique que dans les systèmes d'agriculture conventionnelle et ce pour tous les types de bioagresseurs (pathogènes, ravageurs ou adventices)... »

L'INRA constate ainsi – un peu tard – que la régulation naturelle protège les cultures mieux que ne font les pesticides, et que les cultures bio sont moins victimes des champignons ou des bactéries.

Sur cette enquête scientifique, Le Figaro a demandé son avis à la FNSEA. Qui ironise quoiqu'en riant jaune, car les agro-industriels ne s'attendaient pas à voir les techniciens de l'INRA se mettre à parler comme des "Pastèques" [*]...

Ainsi le président de la FDSEA mayennaise, Philippe Jehan. Son objection sort du sujet : "Cette étude est intéressante, dit-il, mais une vache de mon exploitation produit 9000 litres de lait par an. En bio on est plus sur un niveau de 5 à 6000 litres..." A ceci près que le productivisme illimité (impasse commerciale) n'est justement pas le but de la nouvelle agriculture paysanne ; et que la fédération syndicale de M. Jehan encourage la pollution chimique des sols, qui finira – si l'on n'y met fin – par stériliser les campagnes de l'Hexagone.



M. Jehan dans son interview dit tout de même une chose qui laisse songeur : "Entre un agriculteur conventionnel et celui qui a une exploitation biologique, les deux ne font pas le même métier."

__________

[*] "Les-écolos-qui-sont-verts-à-l'extérieur-et-rouges-à-l'intérieur" : rengaine libérale d'il y a quarante ans, mais toujours appréciée d'une bourgeoisie marionniste.