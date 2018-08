15 août : ce qui est vital c'est uniquement la foi au Christ (loin des "valeurs" et du folklore)

"L'Eglise catholique veut faire entendre sa foi", titre Le Monde (15/08) à la une et sur les six colonnes de la page 4. C'est une enquête opportune de Cécile Chambraud :

"Entendre" peut vouloir dire "percevoir" ou "comprendre"... Or l'Eglise en France a un problème dans ces deux domaines, comme le montre l'enquête de Cécile Chambraud.

► Ce que la population française en 2018 peut percevoir du catholicisme par les médias et les réseaux sociaux n'a rien à voir avec la foi chrétienne. De nombreux Français ont maintenant de cette foi "une conception distordue, très éloignée de celle des croyants eux-mêmes", écrit la journaliste ; conception alimentée – ajouterons-nous – par l'histoire-bidon télévisée et le n'importe-quoi sur Twitter et Facebook [*]. "Le traitement des questions spirituelles et religieuses par le système médiatique tend à installer dans l'opinion l'idée qu'une religion, c'est d'abord un ensemble de pratiques alimentaires, vestimentaires...", explique au Monde le P. Stalla-Bourdillon, que l'archevêque de Paris vient de nommer à la tête du nouveau service pastoral pour l'information.

► D'autre part, 80 % des Français ne connaissent pas le contenu réel de la foi chrétienne : ignorance radicale puisque zappant l'essentiel. D'où vient ce fait ? Certains esprits étriqués en accusent Vatican II : grief idiot, puisque la fameuse "panne de transmission" en France (et dans plusieurs pays d'Europe) touche non seulement le catholicisme mais presque tous les savoirs... "Le problème actuel du catholicisme tient moins à la transmission elle-même (d'ailleurs toutes les transmissions sont aujourd'hui en panne) qu'à la confusion qui empêche les chrétiens de voir que la seule chose qu'ils ont à transmettre est à proprement parler intransmissible : la foi", souligne le philosophe dominicain Dominique Collin [**]. La foi est une adhésion intime de la personne humaine à la personne divino-humaine du Christ : cette adhésion ne pouvant être suscitée par une autre personne humaine, la tâche de l'évangélisateur est simplement d'aider à la rencontre intime – libre et décisive – d'autrui avec le Christ...

Une telle aide implique deux conditions : que des chrétiens catholiques affichés ne fassent pas obstacle (par leurs attitudes) à la rencontre de non-chrétiens avec le Christ ; et s'il y a de tels obstacles, notamment sur internet, que les organismes d'Eglise parviennent à les contourner pour rétablir le contact entre la foi évangélique et la population française. Démarche qui passe par la lucidité et l'humilité ! Si la plupart de nos contemporains français ignorent la foi chrétienne, nous autres chrétiens y sommes bien pour quelque chose : quelle image en avons-nous donnée nous aussi, pour concourir à un tel résultat ? Notre premier devoir est de cesser de tout mettre sur le dos de la "sécularisation" et du "laïcisme".

_________

[*] "N'importe-quoi" auquel participe (avouons-le) un micro-milieu ultra qui appelle "catholicisme" ses propres préjugés séculiers, et qui édifie ce mur sur internet. J'évoque le problème dans l'un des chapitres de Cathos, ne devenons pas une secte (Salvator 2018).

[**] Le christianisme n'existe pas encore (Salvator 2018). Un livre qui sort de la "zone de confort" !