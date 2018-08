La douloureuse victoire de Dewayne Johnson

La justice californienne condamne Monsanto à verser 290 millions de dollars au jardinier cancéreux ! Aux USA, en France, des milliers de malades attaquent la multinationale agrochimique :

Les jurés de Californie ont condamné hier Monsanto à verser 289,2 millions de dollars au jardinier Dewayne Lee Johnson, 46 ans, père de deux enfants, atteint d'un cancer du système lymphatique et n'ayant plus que deux ans à vivre selon les médecins. Les experts attribuent ce cancer à l'exposition à deux herbicides au glyphosate, Ranger et RoundUp, fabriqués et commercialisés dans le monde entier par la multinationale que vient de racheter Bayer.

Sur la base des avis scientifiques, les jurés estiment : 1. que le glyphosate est un "facteur substantiel" du cancer de Dewayne Johnson ; 2. que Monsanto n'avait pas informé ses clients des risques sanitaires, alors que ceux-ci "étaient ou pouvaient être connus à la lumière des connaissances généralement admises par la communauté scientifique au moment de la fabrication, de la distribution et de la vente (du Ranger et du RoundUp)" ; 3. que ce mutisme de Monsanto relève de "la malveillance". A l'appui : des documents internes de Monsanto révélés à l'audience, et prouvant que la multinationale "savait depuis des décennies que le glyphosate, et en particulier le RoundUp, pouvait être une cause de cancer" – souligne l'un des avocats du malade;

Monsanto fait évidemment appel du jugement, au nom des avis favorables d'agences sanitaires européennes – qui avaient copié-collé l'argumentaire de... Monsanto.

La multinationale s'acharne à nier l'évidence parce que le glyphosate est "la clé de son modèle économique", rappelle Le Monde (12/08) : "l’entreprise est en effet spécialisée dans la vente couplée de l’herbicide et de cultures OGM (soja, maïs…) capables de le tolérer".



Des quantités immenses de glyphosate Monsanto sont encore répandus dans le monde : 800 000 tonnes par an. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a inscrit le glyphosate sur la liste des "substances probablement cancérogènes".

L'opinion européenne en est informée et fait pression sur les pouvoirs publics pour obtenir l'interdiction du produit, mais elle se heurte à la mauvaise volonté des officiels :

► Bruxelles ne veut pas entrer en conflit avec Monsanto – et encore moins depuis que le géant US appartient au géant allemand Bayer, qui murmure : "nous nous appliquerons à gérer (?) de la manière la plus transparente et responsable (?) les actions en justice lancées dans différents pays", ce qui ne veut strictement rien dire.



► Quant au gouvernement français, il affecte de vouloir proscrire le glyphosate... mais reporte à plus tard et prévoit, d'avance, de multiples dérogations : verbalement "soucieux de l'environnement et de la santé publique", les ministres successifs sont concrètement assujettis au diktat chimique de l'agro-industrie imposé par la FNSEA. Par ailleurs, l'agriculteur charentais Paul François, victime de lésions physiques graves et irréversibles, a eu gain de cause en 2015 contre Monsanto en appel : cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation en 2017, décision de justice très évidemment souveraine et que nul n'oserait commenter. L'affaire revient en février 2019 devant la cour d'appel de Lyon. Prions pour que les juges lyonnais aient le courage des jurés californiens : que la jurisprudence française, désavouant la servilité de Bruxelles, donne un coup de boutoir au système agrochimique mondial !



ps - Citons aussi l'action en justice (TGI de Vienne, Isère) de Sabine et Thomas Grataloup, parents de Théo, né en 2007 avec de graves malformations de l'oesophage et du larynx concomitantes avec l'usage d'herbicide au glyphosate en début de grossesse. Selon leur avocat, "les juges, qui sont aussi des citoyens et ont toujours une certaine marge d’appréciation, notamment sur la question du lien de causalité, n’en peuvent plus du cynisme de ces multinationales, qui est hors norme dans le cas de Monsanto".