Quand Benetton réfute les pages saumon du 'Figaro'

Carambolage entre un article du Figaro Economie (7/08) et une information divulguée le lendemain même par Le Canard :



Le Figaro s'en prend aux Français qui ne parviennent pas à marcher à la même allure que M. Macron : l'homme qui a "changé la donne", dixit M. Algan, "professeur d'économie à Sciences Po". En effet, selon M. Blanchard ("Harvard, MIT, ex-FMI") interviewé aussi par le quotidien, les Français s'étaient laissé influencer par la "résistance marquée à l'orthodoxie libérale" de "nombre d'enseignants de sciences économiques et sociales" (?), Les Français nuisent ainsi au déploiement du système global. "Une note récente de l'institut Sapiens explique que le manque d'éducation financière coûte cher à notre pays en termes de croissance et d'emploi" : car l'ignardise du Français moyen "favorise une allocation peu satisfaisante" de son épargne qui "ne contribue pas efficacement au financement des entreprises"... Si vous imaginiez que les cadeaux macroniens aux plus riches, les paradis fiscaux et le casino spéculatif bancaire jouent aussi un rôle dans le manque de financement des entreprises, détrompez-vous : ce manque vient de la bêtise crasse du contribuable, loser qui ne lit pas les pages saumon du Figaro.

Sur ce plan, le Français moyen est malfaiteur par bêtise : "le grand économiste Edmund Phelps estime que le manque de culture économique des Français fait perdre à notre pays un point de croissance par an", énonce l'institut Sapiens qui est un cercle ultralibéral. Pour ceux qui n'auraient pas l'honneur de connaître déjà ce "grand économiste", l'Américain Edmund Phelps – théoricien du "taux de chômage naturel" – est un francophobe affiché. Ex-complice néolibéral de Milton Friedman, nobélisé en 2006 par la Banque de Suède, M. Phelps méprise la France, son "manque d'esprit d'entreprise et d'initiative" et ses éducateurs "qui ne favorisent pas la créativité ludique" : avec sa "difficulté généralisée à accepter l'idée de gagner beaucoup d'argent", le Français est ainsi l'idiot du village planétaire.



Si la clarté d'expression en français n'était pas en train de s'engluer dans les américanismes de vocabulaire, ce que disent M. Phelps, l'institut Sapiens et Le Figaro serait dit plus clairement. Dans la logique ultralibérale, il ne s'agit pas pour le Français moyen d'accepter de gagner, lui, beaucoup d'argent ; il s'agit d'accepter l'accumulation exponentielle, entre les mains des plus riches, d'un capital qui ne "ruissellera" pas sur l'économie réelle. Telle est la véritable nature du système.

Un exemple caractéristique en est fourni par une information parue le lendemain même de l'article du Figaro, dans Le Canard enchaîné du 8/08. Elle concerne la vente des aéroports Nice-Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu à Benetton et ses alliés... En échange d'un avantage immédiat (le paiement cash d'1,22 milliard en juillet 2016), l'Etat français a consenti à Benetton etc le privilège exorbitant de capter les activités commerciales: restaurants, boutiques, parkings ! Cette rente énorme, croissante et durable s'ajoutera aux dividendes des actionnaires, tandis que les frais d'entretien des deux aéroports seront payés par les passagers via l'augmentation du prix des billets. Les redevances vont ainsi augmenter de 22 % sur cinq ans.



Les passagers embarquant à Nice ou Cannes auront-ils l'impression de "gagner beaucoup d'argent", comme dirait le "grand économiste" ? Non. Ils devront "accepter l'idée" d'en faire gagner beaucoup aux actionnaires de Benetton etc. Ce sera difficile aux adultes de 2018 ; mais sans doute plus facile à leurs rejetons, quand ils auront été formés à "l'orthodoxie libérale" par les futurs éducateurs de l'ère Macron qui-change-la-donne.

"Mais vendre au privé devait faire baisser les prix pour les usagers ?" Non, monsieur, non, madame : ça ne se passe jamais comme ça. Au contraire : les privatisations entraînent toujours un renchérissement... Vous le sauriez si vous aviez mieux écouté les mauvais enseignants d'hier, ceux que méprisent les pages saumon du Figaro.

ps - Les mauvais enseignants d'hier nous apprenaient (sciences éco 2e année, Assas 1967) que les "lois de l'économie" – si tant est qu'elles existent – n'existent que dans la durée. Un gain cash immédiat pour Bercy (fût-il important) ne relève pas des "lois de l'économie", mais des bricolages à court terme d'un gouvernement.