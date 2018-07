Les propriétaires de yacht refusent de soutenir la SNSM

Ingratitude à Saint-Tropez. Une affaire à méditer :







Bailli de Suffren II, le canot 066 de la SNSM du golfe de Saint-Tropez – qui intervient jusqu'en Corse – est âgé de trente ans ; seule unité de ce type dans le département avec le canot d'Hyères, il a réalisé l'an dernier 87 interventions, dont 90% entre le 15 juin et le 15 septembre.

En 2018 Il nécessite une pièce de rechange : faute de quoi il ne peut assurer de sauvetages cet été. La pièce est coûteuse : elle doit être spécialement fabriquée (en Italie) puis expédiée dans le Var. La SNSM n'a pas l'argent nécessaire. D'autre part, un successeur doit être donné à ce vieux canot, mais il manque 200 000 euros pour acheter Bailli de Suffren III et le rendre opérationnel au printemps 2019. La SNSM le finance pour 700 000 euros, la mairie pour 120 000, le conseil régional pour 300 000. Manquent 200 000 euros.

Le président de la SNSM tropézienne, Pierre-Yves Barasc, s'est donc tourné vers le mécénat. "On a envoyé une lettre personnalisée aux cent plus grandes entreprises du Var. Une autre aux dix plus grosses fortunes françaises, propriétaires à la fois d'un bateau et d'une maison ici..." Soit quelque trente propriétaires de yachts stationnés au port de plaisance : Arnaud, Pinault, Lagardère, les sociétés du CAC 40.

Indifférence totale des millionnaires ! "En tout et pour tout on a eu deux réponses : le Byblos, qui a joué le jeu, et une personne qui ne nous a pas suivis", rapporte Barasc à Mer & océan. Il n'en est hélas pas surpris : depuis quinze ans, confie-t-il à Var-Matin, "pas un centime" n'est venu à la SNSM des grandes entreprises et des grandes fortunes.



J'entends d'ici les incitations à "ne pas généraliser". Je ne demande pas mieux que de croire à des trésors de générosité (secrète) de la part de ces messieurs, et à leur désir de faire ruisseler sur le pauvre monde les cadeaux de M. Macron.

Mais comment résister à la tentation de voir dans cette histoire tropézienne une allégorie ?

2017 : le SNS 066 au secours d'un yacht mal entretenu