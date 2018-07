Université populaire de Cluny, 28-29 septembre

Esprit Civique propose la 6e édition de l'Université populaire de Cluny, dont le thème est cette année : La culture : un jardin extraordinaire !

“ Jardin public” et “ jardin intérieur” apparaissent symboliquement comme deux lieux fertiles et fragiles, alors que nous percevons la double urgence de cultiver une vie spirituelle et une vie en commun. L'année à venir sera marquée par des élections européennes à haut risque. Nous vous proposons de nous libérer du tohu bohu contemporain pour explorer une question évacuée de notre vie politique, celle du sens. "Unis dans la diversité", nous voulons défricher un jardin extraordinaire : la culture comme ressource d'un nouvel humanisme.

Dominique Potier