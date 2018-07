Benalla, sous-produit de la Disruption

Visionner les débats de la commission, expérience instructive :

Avez-vous essayé de visionner intégralement la comparution de Gérard Collomb, puis celle de Michel Delpuech, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ? Etrange impression. Ministre de l'Intérieur évasif et cafouilleux, préfet de police soucieux de ne pas porter le chapeau... M. Collomb puis le préfet Delpuech s'empressent de désigner l'Elysée comme origine du problème Benalla ; Delpuech va jusqu'à parler de "copinage malsain" pour désigner le réseau de l'ombre qui semblait unir M. Benalla à des responsables du maintien de l'ordre.

Mais un "copinage" subalterne ne peut expliquer les privilèges de M. Benalla : une Renault Talisman suréquipée police (mais non fournie par l'Intérieur ni la préfecture) ; un port d'armes (refusé par l'Intérieur mais accordé par la préfecture) ; un badge d'accès H (hémicycle) à l'Assemblée nationale ; un grade de lieutenant-colonel de réserve dans la gendarmerie (à 26 ans) ; un appartement dans l'immeuble élyséen où Mitterrand abritait Mme Pingeot. Tout ça décerné à un ex-agent de sécurité par l'autorité de la Présidence de la République... Nous voilà dans l'étrange.

Mais pas dans l'inexplicable. Comme nous le disions ici le 20 juillet, M. Benalla et ses sbires étaient des rouages du commando avec lequel M. Macron s'est emparé de la Ve République. Le but du régime macronien n'est pas d'instaurer le règne des barbouzes ; il est d'installer une technocratie sans fard à la place du système semi-parlementaire né en 1958-1962. Pour ce faire, M. Macron personnalise à outrance le pouvoir présidentiel. Dans quels intérêts ? Sa réforme constitutionnelle vise à diminuer le nombre des députés en les éloignant de circonscriptions devenues géantes – ce qui les rapprochera encore des lobbies économiques... Cette perspective irrite une partie des députés (on les comprend) : l'affaire Benalla leur sert donc à taper sur la table.



Vu sous cet angle, ladite affaire se réduit au rang de sous-produit du macronisme. “Manu” règne dans les hauteurs avec des technocrates : pourquoi ne laisserait-il pas les bassesses à des barbouzes ? Dans les deux cas il s'agit de disrupter, de contourner ces vieilleries que sont les formes et les normes. En ce sens M. Macron est très postmoderne, en phase avec l'esprit du temps.: unexpected chantier, comme on dit dans les centres commerciaux... L'opposition parlementaire est loin d'avoir partie gagnée – même sur le seul plan moral.