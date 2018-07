16e dimanche : le Verbe de vie, non le juridisme

Sans le Berger notre monde est voué à la ruine. Ne substituons pas à la Parole vivante un juridisme "dont la multiplicité fissure la vie", souligne Hans Urs von Balthasar :

...à propos des lectures de ce 16e dimanche t.o.

Marc 6, 30-34

<< Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit :"Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu." De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. >>

HUvB

<< "Comme des brebis sans berger..." Les gens sentent instinctivement en Jésus le bon pasteur envoyé par Dieu, qui ne veut pas exercer un pouvoir sur eux mais les rassemble et les soigne pour eux-mêmes. Les puissants les ont suffisamment dominés, Assyriens, Babyloniens, Perses, Grecs, Romains ; mais aussi leurs propres maîtres, impitoyables, pour lesquels ils n'étaient qu'une masse ignorante "née tout entière dans le péché" (Jean 9, 34). Jésus voudrait un instant de repos, mais on le poursuit et l'accapare tellement qu'il ne trouve "pas même le temps de manger". Il devra en venir à s'offrir lui-même en nourriture à ces affamés... >>

Ephésiens 2, 13-18

<< ...Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, accès auprès du Père. >>

HUvb

<< Le Berger fait de son propre corps sur la croix le lieu de la bataille décisive, où le corps déchiré devient justement celui qui, livré pour tous, fonde l'unité. Un autre tyran encore est renversé par là : la Loi des "prescriptions juridiques" dont la multiplicité fissurait la vie. Désormais l'amour règne par l'amour unique de celui qui s'est fait dans la croix et l'eucharistie le réconciliateur, impuissant et pourtant tout-puissant, de toute discorde entre les hommes. >>