M. Benalla n'est pas vraiment le problème

Tollé général parce que le président de la République a un triste copain... On aimerait que sa politique soulève autant d'indignation :

Télévisions, radios et journaux ne parlent plus que de M. Benalla : l'énormité du tapage laisse rêveur, quand on la compare avec la discrétion sur de sujets autrement plus graves. Par exemple l'impasse de l'Union européenne, son hébétude devant le dos tourné des Américains, et l'irréalité des propos de M. Macron devant ce problème vital.



Bien entendu, l'affaire Benalla, Crase & Cie met au jour une dimension minable de la macronie. Jupiter copinait avec "Alex" ; le quatrième étage du PC de la campagne présidentielle était le domaine de sbires surnommés "Momo Testostérone", "Kamel Judoka", "Makao" ou "Barbiche" ; ces tape-dur venus du privé se sont ensuite retrouvés à l'Elysée (on voit le résultat) ; ils étaient en tels termes de familiarité avec M. Macron qu'ils se permettaient de le traiter d' "enfoiré" en public (séquence filmée et diffusée par TMC) ; etc. Rien d'étonnant, dans ces conditions, à ce que M. Benalla devenu sans limite se soit donné le droit de bousculer les commissaires de police et de jouer les faux CRS en public – dans la plus parfaite illégalité – lors de la répression du 1er mai... Qu'il ait terrorisé la Contrescarpe avait d'ailleurs peu choqué l'Elysée : à peine puni, M. Benalla paradait le week-end dernier, le 14 avec les officiels et le 16 avec les Bleus.

Voilà donc une facette imprévue du système Macron. Ce système est un commando qui s'est emparé du pouvoir en enfonçant, d'un coup de pied, la classe politique vermoulue. M. Macron est là pour accomplir, en vrac et très vite, ce qu'exige le monde financier et que n'avaient pas fait MM. Sarkozy et Hollande. Pour s'emparer du pouvoir sans ménagement il lui fallait aussi disposer d'hommes de main ; le pouvoir conquis, il eût été avisé de s'en débarrasser. La surprise est que M. Macron ne l'a pas fait car c'était des copains : on ne lui imaginait pas des copains de ce genre... Mais là n'est vraiment pas l'essentiel du problème que le macronisme constitue pour la France.