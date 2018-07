Le problème du "patriotisme économique"

Très employée en politique, la notion d'"entreprises nationales" recouvre une réalité de plus en plus incertaine :

Pierre-Yves Gomez (Le Monde Economie, 16/07 ) fait le point sur cette question. Extraits, avec soulignements par nous :

<< ...Les politiques prétendent défendre bruyamment leurs entreprises “nationales”, à coups de tarifs douaniers ou de lois protectrices. Mais qu’est-ce qu’une entreprise “nationale” ? Le rapport annuel 2018 du cabinet d’audit PwC [...] met en évidence la concentration et le contrôle du financement par des marchés dominants. [...] En moyenne, en 2015, seulement un tiers des salariés [des grandes entreprises "françaises"] travaillent en France ; ils étaient 40 % en 2005. Les ventes réalisées en France représentent le quart de leur chiffre d’affaires, contre 34 % en 2005. Enfin, 56 % de leur capital sont détenus par des Français en 2015. [...] Mais l’évolution a été particulièrement rapide puisque les actionnaires français possédaient encore 72 % de leur capital en 2005.

Ainsi, en termes de travail, de capital et de chiffre d’affaires, les très grandes sociétés cotées à Paris créent de la valeur dans un espace qui est de moins en moins “national”. [...] Des entreprises comme Total ou Sanofi ont atteint des niveaux d’internationalisation tels que la part “française” ne dépasse pas 20 % sur aucune des trois dimensions.

En quoi peut-on donc dire que ces entreprises sont “françaises” ? [...] 80 sur 85 ont leur siège social en France (dont 73 dans l’ouest de la région parisienne) ; 90 % de leurs dirigeants et 92 % de leurs administrateurs sont français. C’est un réseau sociologique étroit qui [...] attache encore les entreprises mondialisées à l’espace culturel et politique national.

[La théorie officielle veut] que l’influence géopolitique soit garantie grâce à des entreprises globalisées qui exploitent essentiellement des opportunités mondiales. Mais même cette option exige que, pour bénéficier d’une part de la valeur créée ailleurs, la gouvernance de ces entreprises demeure ancrée localement. Sans cela, il n’y a plus d’équipe nationale… >>

► Voilà donc où nous en sommes : la "règle du jeu global", comme disent les business-schools, fait que la société française peine (de plus en plus) à capter "une part de la valeur" créée "ailleurs" par des groupes censés être français – mais ne l'étant plus que par le lieu de leur siège social et le "réseau sociologique étroit" de leurs dirigeants. Lesquels parlent globish entre eux et se voient comme acteurs transatlantiques : pas vraiment comme français... Quant à savoir si la domiciliation de sièges sociaux dans les Hauts-de-Seine suffit à assurer le "ruissellement" cher aux mentors de M. Macron, c'est une question qui suggère sa propre réponse.



L'engrenage tourne donc à fond dans l'intérêt d'un micro-milieu avec des conséquences ravageuses pour la société française. Mais il n'apparaît pas dans le discours macronien, dont la logique binaire – le "changement" contre le "vieux monde" – est justement faite pour masquer ce qui se passe. Combien de temps cette diversion va-t-elle fonctionner ? Quand les populations se réveilleront-elles ? Ceux qui parlent de "patriotisme économique" ont-ils des propositions concrètes ? La question est urgente. Et même vitale.