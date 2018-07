'Codex' 08 décode le mythe d'Al-Andalus

C'est le dossier du riche numéro d'été de Codex (la revue d'histoire chrétienne) : des historiens font le point sur l'Espagne musulmane médiévale et ses réalités – autrement plus complexes que le mythe fabriqué aujourd'hui autour de "l'Andalousie"...

► Un trait de la mentalité occidentale postmoderne est de flétrir en théorie "les monothéismes" mais en pratique le seul christianisme catholique, censé avoir tout détruit et notamment Al-Andalus : l'Espagne musulmane – censée quant à elle avoir été un sanctuaire de la culture et de la tolérance. Devenue dogme des médias et des tour-operators, cette idée a peu à voir avec les faits historiques. Une idée plus exacte des réalités hispano-musulmanes du VIIIe au XVe siècles se dégage du dossier réalisé par les historiens de Codex, Adeline Rucquoi (CNRS), Gabriel Martinez-Gros (Paris X) et Benoît Pellistrandi (ex-directeur des études de la Casa Velazquez) : '7 clés pour saisir Al-Andalus' / 'Une mosaïque ethnique et religieuse' / 'Chrétiens et juifs sous le joug des conquérants' / 'Ibn Hazm de Cordoue' / 'Voyage dans l'Espagne musulmane' / 'Al-Andalus vue par les Arabes : un îlot coincé entre infidèles et sauvages' / 'Toda, reine chrétienne et tante du calife de Cordoue' / 'Amoravides et Almohades : les maîtres berbères' / 'La chute programmée de l'émirat de Grenade' / '10 idées vraies ou fausses sur l'Espagne musulmane' / 'Le passé controversé de l'Espagne médiévale'...



► Au sommaire aussi : La révolution industrielle et les catholiques sociaux (cahier pédagogique) / Le "changement de format" du catholicisme français (entretien avec Guillaume Cuchet) / Lough Derg : les pèlerins du Purgatoire - La fête de la Croix à Addis-Abeba (reportages) / Le Camino célèbre son patrimoine (anniversaire) / Dans l'arène avec les gladiateurs (Nîmes) / La Renaissance à Toulouse (exposition) / Sur les traces de Ligier Richier (sculptures des églises de la Meuse) / Charles Perrault, champion des Modernes (biographie) / etc.

