OTAN : Macron parle dans le vide

En dépit du choeur des dirigeants de l'UE, l'Otan ne sert à rien :

Quand il parle de l'UE, M. Macron parle dans le vide. Nul ne croit que l'Europe des techno-financiers puisse (ni veuille) fonder la moindre "souveraineté", et la déprime des capitales brutalisées par M. Trump montre que les Etats membres ne le veulent pas non plus. N'ayant pour raison d'être que le business, nous cédons au plus riche.

Quand M. Macron parle de l'Otan, il parle aussi dans le vide. Ce qu'il dit relève du wishful thinking (la méthode Coué, en français). Ayant participé à un "sommet atlantique" où M. Trump nous a encore brutalisés, le président français affirme que "l'Otan en sort renforcé" ! La seule chose "renforcée" est l'emprise de Washington sur un peu tout le monde et notamment l'Allemagne, affolée de perdre son marché automobile US ; ou la Pologne, qui se veut base américaine.

Personne - surtout pas M. Macron - n'a relevé l'aveu de M. Trump. Celui-ci a tonné : "Nous vous protégeons tous mais c'est aux Russes que vous achetez votre gaz !" Autrement dit, le slogan de la "protection militaire américaine" est là comme prétexte d'un chantage commercial. C'est pour nous forcer à acheter le gaz US que Washington agite depuis vingt ans l'épouvantail russe : "nous ne vous protégerons plus contre lui si vous continuez à ne pas acheter notre gaz !"

Ainsi la raison d'être de la nouvelle guerre froide est la volonté de nous vendre le gaz de schiste américain. Procédé grossier. Mais qui marche, parce que les dirigeants européens font semblant d'adhérer au prétexte de la protection militaire... S'ils feignent de croire (contre tout réalisme) que le Kremlin veut envahir l'Europe, c'est qu'ils ne veulent pas s'avouer que l'Otan ne nous protège de rien. Dans la mesure où l'Europe subit actuellement une menace extérieure, celle-ci n'est pas russe. Les intérêts géostratégiques de Moscou au XXIe siècle ne sont pas d'attaquer l'Europe ; ils ne l'étaient d'ailleurs pas plus dans les années 1950-1960 où leurs axes étaient différents.



Il suffirait d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, mais les dirigeants européens font les somnambules. Ils refusent de se charger du destin de l'Europe. Enfermés dans leur logique de comptables, ils ne conçoivent pas que l'on puisse se passer du parrain de Washington.



Un perpétuel mensonge