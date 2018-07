Environnement : la "droite fière de ses valeurs" veut supprimer le principe de précaution

Humour libéral Placardisée par le bloc macroniste qui réalise sans elle son programme, la droite est réduite à surenchérir en disant que ça ne va pas assez loin :

Exemple : la destruction des quelques protections environnementales. Le gouvernement s'emploie à les désactiver sans le dire (loi littoral) dans l'intérêt de l'agro-chimique et de l'immobilier, mais par ailleurs il affiche de vagues intentions écologiques... La droite se pose alors carrément en écolophobe, pour "ne pas transiger avec nos valeurs" qui consistent surtout à "libérer la croissance".

On vient d'en avoir un exemple à l'Assemblée nationale : hier soir, les députés LR ont cherché à faire supprimer de la Constitution les mots "principe de précaution".



Qu'est-ce que le principe de précaution ? C'est le fait de prendre des mesures "provisoires et proportionnées" pour empêcher un dommage "grave et irréversible" contre l'environnement, lorsque ce dommage est possible quoique non encore prouvé.

Pourquoi la droite veut-elle supprimer ce principe ? Par posture. Le mot "précaution" a "une tonalité négative qui annihile l'esprit d'entreprise", déclarait hier soir une députée LR de l'Orne. "Notre pays a besoin d'avancer", a renchéri un député LR de Meurthe-et-Moselle. "Entreprise" et "avancer" sont des leitmotive macronistes ; c'est donc une question d'éléments de langage : la droite fait une guerre de concurrence sur les mots, puisque les choses - quant à elles - sont entre les mains du bloc macroniste qui réalise ce qu'aurait voulu réaliser la droite. Inutile de préciser que derrière la droite, comme derrière les macronistes, se tiennent les lobbies industriels.

C'est bien une guerre de mots, clamés pour leur son et non pour leur sens. Grincer contre les "Khmers verts" - qui paraît-il "tyrannisent l'économie" - est une formule rituelle à droite depuis quarante ans. Jamais aucun signe concret de cette "tyrannie" n'a été montré, mais le rite semble inusable. Même si aujourd'hui M. Hulot est une fiction, même si les vrais écologistes n'ont aucun pouvoir, même si les Verts - faux écolos - se soucient surtout du LGBTQ, même si la dégradation de l'environnement (dont dépend la vie) progresse à pas de géant, la droite psychorigide continue à scander ce qu'elle scandait depuis les années 1970. Ceux des cathos qui votent pour elle obstinément devraient lire Laudato Si'. Oui, c'est une encyclique.



Humour libéral (2)