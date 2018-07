Poissons en danger : halte à "l'océan de plastique"

Des consommateurs et des commerçants réagissent :

Il s'appelle Bertrand Lodetti, il est poissonnier dans un supermarché d'Agen, et il agit concrètement face au danger des déchets de plastique qui s'agglutinent dans les océans : objets et morceaux d'objet flottant à la surface sur des kilomètres carrés, fragments minuscules dérivant dans les profondeurs et avalés par les poissons et autres animaux marins - qui en meurent... Le poissonnier Lodetti fait la une de Sud-Ouest (Lot-et-Garonne) ce matin avec son étal fermé et occupé par une installation militante, où les poissons sont remplacés par des sacs plastiques accompagnés de pancartes explicatives. "Ça fait quinze jours que je prépare cette opération, déclare-t-il au quotidien : l'océan devient un véritable dépotoir. Je voulais réagir." Plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques occupent les océans aujourd'hui ; 8 millions de tonnes supplémentaires chaque année. Le fléau prend de telles proportions que les consommateurs eux-mêmes commencent, ici et là, à souhaiter y mettre fin. Ce qui veut dire changer d'habitudes quotidiennes et s'imposer d'autres usages : "avant que les dégâts ne deviennent irréversibles", comme disait Benoît XVI à Lorette aux jeunes catholiques italiens.