Le "trou d'air sondagier" de Macron

La rhétorique du ruissellement ne trompe personne :



Dépêches, éditoriaux et sites d'actualités renchérissent sur le "trou d'air sondagier" que subirait actuellement Emmanuel Macron. Celui-ci serait jugé ni "humble" ni "proche des gens" par 84% et 75% des Français interrogés... Les commentateurs invoquent des histoires de vaisselle de luxe et d'engueulade avec un gamin, comme si le destin de l'Etat dépendait de l'ameublement élyséen ou de la nervosité de l'élu dans les foules : on mesure à ça la dissolution du politique dans le people, opérée par les médias.

Mais ces médias sont moins à l'aise pour commenter une autre partie du sondage : 71% des Français trouvent que M. Macron n'est pas un président "juste". Pour avoir une opinion de cet ordre il faut avoir dépassé les images de la prétendue info-en-continu, avoir pris le temps d'examiner les mesures gouvernementales, et avoir conclu de leur comparaison que M. Macron est l'outil d'une classe sociale (microcosmique) contre les autres.

Le macronisme repose - quoiqu'il s'en défende - sur l'axiome du "ruissellement" qui est un mensonge : faire des cadeaux aux plus riches est censé profiter mécaniquement aux moins riches, car les plus riches, ou "premiers de cordée", "tirent tout le monde vers le haut". Mettre sa confiance dans la bonne volonté sociale des plus riches est une posture "grossière et naïve", constate le pape François dans La joie de l'Evangile. Quant aux Français sondés, 65% qualifient la politique Macron d'inefficace : ce qui veut dire la même chose. En effet les cadeaux fiscaux que fait M. Macron aux spéculateurs ne ruissellent pas : "ils s'évaporent", constate pour sa part le nouveau secrétaire général de FO. Tout part au casino financier global, puisque rien n'a été fait pour que ces cadeaux soient - en contrepartie - investis dans l'économie réelle... C'est ainsi que l'opinion populaire a décerné à M. Macron le surnom de "président des riches", et c'est pourquoi le pape lui a remis - suave ironie - une médaille de saint Martin partageant son manteau.

Combien de temps peut durer un pouvoir de classe affichant aussi dédaigneusement sa nature ?